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«Казань Экспо» прошел проверку на соответствие требованиям сертификата «халяль»

Международный выставочный центр «Казань Экспо» подтвердил соответствие требованиям стандартов «халяль». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Роскачества.

По результатам инспекционного контроля, установлено, что персонал «Казань Экспо» обладает навыками по организации мероприятий в соответствии со стандартами ислама, понимает принципы «халяль» и соблюдает определенный дресс-код.

В пресс-службе Роскачества «Ъ Волга-Урал» уточнили, что сертификацию по стандарту «халяль» международный выставочный центр в Казани прошел в 2024 году, а сейчас подтвердил ее в ходе проверки.

На площадках «Казань Экспо» с 13 по 18 мая пройдет международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В рамках мероприятия в Казани также пройдет Международная ярмарка халяльной продукции Kazan Halal Market.

Дарья Сайфиева

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