В Чувашии запущен проект с приемом пожертвований через NFT на строительство храма

В Чувашии запущен благотворительный проект фонда «Воскресение», в котором пожертвования на строительство храма Сергея Радонежского в Чебоксарах можно будет внести с помощью блокчейна (NFT). Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк».

Идею с внедрением пожертвований через NFT предложил Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Впервые для благотворительности мы используем новую цифровую форму, которая станет хорошим применением современных технологий для благого дела. А в дальнейшем она может быть масштабирована и для реализации любых других благотворительных проектов в нашей стране», — сказал господин Аксаков.

Каждый участник кампании получит персональный NFT-токен, который обеспечивает надежное и неизменяемое подтверждение участия в проекте. Такой подход исключает возможность подделки или утраты благодарности.

Помимо цифрового сертификата, жертвователям доступны традиционные формы признательности: молитвы за здравие, ежедневное поминовение в храме, размещение имени на гранитном поясе храма или получение специального издания книги о митрополите Варнаве.

Средства, собранные в рамках проекта, направят на внутреннюю отделку храма, роспись стен, строительство православного просветительского центра с гимназией для начальных классов, а также создание комфортной среды для прихожан.

Артём Дергунов