Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкомпании «Автодор» о взыскании с ОЭЗ «Алабуга» долга за проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Восток» (Москва — Казань). Общая сумма взыскания составила 28,4 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд взыскал с ОЭЗ «Алабуга» 28,4 тыс. рублей за проезд по платным трассам

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Суд взыскал с ОЭЗ «Алабуга» 28,4 тыс. рублей за проезд по платным трассам

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Согласно документам, ОЭЗ «Алабуга» должна выплатить 15,4 тыс. руб. задолженности за проезд, 5 тыс. руб. неустойки, а также 8 тыс. руб. в счет возмещения государственной пошлины.

ОЭЗ «Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана. Расположена в 10 км от Елабуги и в 25 км от Набережных Челнов. Площадь территории — 3,9 тыс. га.

Анар Зейналов