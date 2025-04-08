«Дочка» китайской компании подала иск против Ак Барс Банка на 1,3 млрд рублей

Российская дочка китайской строительной компании «СиАрСиСи Рус» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском против Ак Барс Банка. Сумма исковых требований составляет почти 1,3 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Иск был подан 4 апреля. На вопрос «Ъ Волга-Урал» о сути исковых претензий в пресс-службе Ак Барс Банка не ответили.

По данным портала Rusprofile, компания «СиАрСиСи Рус» с уставным капиталом 13 млн руб. зарегистрирована в Москве. В 2024 году организация имела выручку 17 млрд руб. и отрицательную прибыль 14 млрд руб. Учредителем организации является китайская торговая компания «СиАрСиСи Интернешнл». По данным «Ъ-Приволжье», «СиАрСиСи Рус» занималась строительством проходящего по Нижегородской области участка федеральной трассы М-12 «Москва — Казань».

Ак Барс Банк с уставным капиталом более 48 млрд руб. зарегистрирован в 1993 году в Казани.

Диана Соловьёва