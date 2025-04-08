Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков отправился на МКС

Космонавт из Бугульмы Сергей Рыжиков на корабле «Союз МС-27» отправился на Международную космическую станцию (МКС).

Запуск корабля прошел с космодрома «Байконур». Кроме татарстанца, на борту также находится другой российский космонавт — Алексей Зубрицкий.

Полет займет 3 часа 17 мин. Стыковка корабля с модулем «Причал» российского сегмента МКС ожидается в 12:04 по московскому времени.

Экипаж из России пробудет на космической станции 245 суток и проведет 50 научных экспериментов. Космонавты планируют совершить два выхода в открытый космос.

Сергей Рыжиков родился 19 августа 1974 года в городе Бугульме Татарской АССР. Его первый космический полет проходил с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года. В рамках миссии МКС-49/50 он выступил в роли командира корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа станции. Он пробыл в космосе 173 дня.

Дарья Сайфиева