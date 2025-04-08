Еврокомиссия ответит на пошлины США через неделю

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить план реагирования на объявленные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины в начале следующей недели. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь ЕК Олоф Гилл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В начале следующей недели мы представим план,— сказал представитель ЕК. — Мы объясним, в чем заключается дорожная карта, затем проконсультируемся с государствами-членами, (представителями. — "Ъ") отраслей, прежде чем мы выступим с окончательными мерами, которые затем представим государствам-членам для голосования» (цитата по Reuters).

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая пошлина составила 10%, тарифы в отношении ЕС — 20%. 7 апреля, еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры в отношении Вашингтона. Он говорил, что голосование по введению пошлин должно состояться 9 апреля, а окончательный список ответных мер будет утвержден 15 апреля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая