Спрос на туры в Абхазию вырос на 10% после возобновления авиасообщения

Интерес российских туристов к Абхазии резко увеличился на фоне запланированного возобновления авиасообщения с Сухумом и расширения железнодорожного сообщения. За неделю спрос вырос на 10%, а годовой прирост составил более 20%, сообщают системы бронирования.

По данным «Островка», бронирования отелей в Абхазии за последнюю неделю выросли на 10%, а поисковые запросы — на 15%. В Travelata.ru зафиксировали рост продаж на 21% в годовом выражении, а «Русский экспресс» — на 78,5%.

Авиасообщение с Сухумом, закрытое с 1993 года, возобновится с 1 мая. Также с 1 мая электропоезд «Ласточка» продлит маршрут до Сухума. Эти изменения, а также отмена рекомендаций МИД РФ воздержаться от поездок (введенных осенью 2024-го) стимулируют спрос.

Абхазия остается бюджетным направлением: средняя стоимость тура — 147 тыс. руб. (+20% г/г), а ночь в отеле — 6,2 тыс. руб. (+5%). Эксперты не исключают, что часть туристов переориентируется с российских черноморских курортов, столкнувшихся с экологическими проблемами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сухум в достатке».