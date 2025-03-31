За неделю ВСУ повредили в Белгородской области 191 дом, еще 138 восстановлены

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области были повреждены 191 частный дом и квартира, еще 138 объектов восстановили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде за неделю разрушения получили 22 жилых помещения, восстановлены — 30 (23 квартиры и семь частных домов). В работе остаются 115 жилых объектов.

В Белгородском районе были повреждены 53 жилых помещения, отремонтированы — 34 (семь квартир и 27 объектов ИЖС).

В Борисовском районе пострадал один жилой объект, получена расписка по одному ИЖС.

В Валуйском округе разрушения установлены в 12 частных домах, завершены работы в пяти.

В Грайворонском округе повреждения получили 20 жилых помещений, восстановлены — десять.

В Шебекинском округе пострадали 83 частных дома и квартиры, завершен ремонт в 58-ми, еще в девяти временно закрыли контур.

На прошлой неделе губернатор уточнял, что данные по Краснояружскому и Ракитянскому району обнародуют после нормализации оперативной обстановки.

Неделей ранее при атаках ВСУ в Белгородской области были повреждены 173 жилых объекта, восстановлены за тот же период — 147.

Алина Морозова