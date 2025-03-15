Текст: Милена Двойченкова, Наталья Костарнова
Контекст. В текущей практике безопасность косметики жестко регулируется. Уровни содержания опасных веществ установлены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, международных стандартов ISO и гигиенических нормативов СанПиН. Дозировки основаны на токсикологических исследованиях, где экспертные группы оценивают влияние долгосрочного использования косметики, в том числе канцерогенные (то есть повышающие вероятность развития рака), мутагенные и репродуктивные риски.
Как рассказала «Ъ» косметический химик, автор Telegram-канала «Взгляд химика на крем», выпускница СПбГТИ и экс-заведующая лабораторией сети «Улыбка радуги» Елена Николаева, основные нормативные изменения приходят в Россию из ЕС: «Запретили в Европе, в течение пяти лет запрещают и у нас». Для сравнения, в европейском перечне 2,5 тыс. недопустимых веществ, в российском — более 1,5 тыс. При этом потребитель может столкнуться с индивидуальной непереносимостью тех или иных компонентов, даже если по итогам клинических испытаний они в определенных концентрациях были признаны безопасными.
Pb (от лат. Plumbum). Мягкий металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Элемент известен с VI тыс. до н. э.
Пудра, карандаш для глаз
Древнейшие образцы свинцовой косметики датируются V тыс. до н. э. Египтяне обоих полов использовали свинец в качестве черной подводки для глаз, век и бровей. «Smoky eyes» защищал от инфекций с разлетающихся при разливе Нила частиц песка. Как сформулировал главный принцип токсикологии средневековый алхимик Парацельс, «всё яд и всё лекарство, разница лишь в дозе».
В египетских гробницах находили образцы свинцовой пудры, которую также использовали в Китае, Древней Греции и Древнем Риме.
Подобные средства макияжа в формате порошка и крема для придания коже белизны применялись до XVIII века. К свинцу в пудре добавляли жемчуг, крахмал и рис. Наиболее дорогие венецианские белила окислялись уксусом. Несмотря на имевшиеся доказательства вреда от тяжелого металла, свинец полностью заменили на безопасные аналоги только в XX веке.
Обладает токсическими свойствами, накапливается в костных тканях. Вызывает анемию, гипертонию, болезни почек. Симптом (само)отравления — «свинцовая колика» — боли и схватки в животе, сопровождающиеся рвотой.
В 2000 году сотрудники Института географии РАН проанализировали останки русских княгинь из некрополя Архангельского собора Московского Кремля для выяснения экологической обстановки XV–XVI веков. В костях Софьи Палеолог, бабки Ивана Грозного, содержание свинца превышало норму в 30 раз, в останках вдовы государя Михаила Федоровича Евдокии Стрешневой — в 60 раз.
«Свинец массово применяли в белилах, губных помадах и красках для волос, так как он давал стойкость цвету. Вещество токсично даже в минимальных дозах, накапливается в организме и вызывает неврологические нарушения, поэтому cейчас полностью запрещено. Его следовые количества иногда обнаруживаются в косметике из-за загрязнения сырья. Современные красители основаны на минеральных пигментах, оксидах железа и синтетических красителях, одобренных регуляторами»
Hg (от лат. Hydrargyrum). Переходный металл, при комнатной температуре — тяжелая серебристо-белая жидкость. Известен с VIII тыс. до н. э., использовался в древних цивилизациях Китая, Индии и Египта в качестве красителя.
Помада, румяна
В Римской Империи в косметику добавляли киноварь — сернистое соединение ртути. Благодаря своему оттенку минерал входил в состав красной помады. В средневековой Англии женщины наносили ртутные румяна, самой известной поклонницей которых была королева Елизавета I.
Препараты с ртутью также использовали для затемнения зубов — этот цвет считался признаком статуса. Британский дипломат Сэмюэль Коллинз замечал чернение и среди русских красавиц, приписывая его желанию скрыть плохое состояние зубов.
К середине XIX века киноварь вытеснил более стойкий и менее токсичный кадмий, но ртуть продолжали использовать в средствах для ухода за лицом. Ртутным составом умывались на ночь.
Ртуть накапливается в организме, со временем поражая нервную систему (вплоть до паралича), кожу, печень, почки, желудочно-кишечный тракт.
Несмотря на известные риски, ртутьсодержащие кремы и мыло для осветления кожи до сих пор популярны в Азии, Африке и странах Карибского бассейна и зачастую легко доступны онлайн по всему миру. В 2019 году в США впервые в современной истории был зафиксирован случай отравления метилртутью. Жительница Калифорнии пользовалась кремом мексиканского производства. В результате 47-летняя женщина потеряла способность говорить и самостоятельно себя обслуживать.
As (от лат. Arsenicum). Полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. Открытие в чистом виде приписывают немецкому алхимику XIII века Альберту фон Больштедту, но соединения мышьяка были известны греческим и арабским ученым еще в I веке н. э.
Таблетки для улучшения состояния кожи (аналог современных БАДов)
Мышьяк входил в состав таблеток торговой марки американского доктора Джеймса Кэмпбелла. Препарат должен был помочь женщинам из США и Европы добиться бледности на волне «туберкулезного шика» — моды XVIII–XIX веков, заключавшейся в подражании внешнему виду больных туберкулезом. Производитель обещал не только убрать с лица прыщи и прочие несовершенства, но и даже «округлить» угловатые формы тела, не причинив вред организму.
Мышьяк вызывает выпадение волос, поражения кожи (мышьяковый кератоз), необратимые повреждения почек и нервной системы, а также разрушает эритроциты. В крупных дозах приводит к смерти.
До XX века отравление мышьяком было сложно диагностировать, так как его симптомы напоминали холеру. В июле 1880 года газета Indianapolis Sentinel сообщила о женщине, ослепшей после длительного приема мышьяковых таблеток для улучшения состояния кожи. Еще один случай с летальным исходом произошел в 1911 году, когда девушка приняла несколько коробок таблеток в попытке вылечить кожное заболевание.
«Мышьяк применяли в осветляющих кремах и пудрах для достижения аристократической бледности. Он провоцировал сильное отравление, но в малых дозах давал временный эффект сияющей кожи. Сейчас мышьяк полностью запрещен. Для осветления кожи лица используются витамин C, ниацинамид, арбутин и койевая кислота или отбеливающие пептиды»
Хлорид ртути(II) (HgCl2). Бесцветные кристаллы ромбической системы. Впервые упоминается в трудах арабского алхимика Джабира ибн Хайяна в VIII веке.
Тоник
Дерматологи использовали сулему в составе лосьона. Впервые его формула была описана в конце XVIII века британским врачом Джоном Гоулэндом, фамилия которого и стала названием средства. Оно предназначалось для лечения высыпаний, со временем область применения стала универсальной: от удаления веснушек до выравнивания тона кожи лица и губ.
В Британской энциклопедии лекарственных средств XIX века приведен наиболее распространенный рецепт лосьона Гоулэнда: смесь дробленого миндаля, воды и сулемы. Химики догадывались, что при длительном хранении ингредиенты образуют ядовитый цианид ртути, но к их рекомендациям прислушивались далеко не все.
В 1865 году немецкий врач Георг Рихард Левин предложил двухлористую ртуть в качестве лекарства от сифилиса, назначив пациентам подкожное впрыскивание ее раствора.
Двухлористая ртуть вызывает расстройства нервной системы: нарушение памяти и чувствительности, тремор, мышечную слабость, а также почечную недостаточность.
«Сулема применялась как осветляющее и антисептическое средство (частично выполняющее роль консерванта.— “Ъ”), но вызывала серьезные отравления. Сейчас полностью запрещена. Для сохранения свойств косметики используют различные консерванты»
Природная смесь алкалоидов, получаемая из высохшего сока надрезов на незрелых коробочках растения Papaver somniferum. Компонент известен примерно с IV тысячелетия до н. э. В фармацевтических препаратах использовался в виде солей, например морфената кальция Ca(C17H19NO3)2.
Средство для умывания
В XIX веке опий получил распространение среди европейцев. Медицина викторианской эпохи не обладала необходимыми знаниями о вреде наркотиков, поэтому лекарственные и косметические средства с их содержанием продавались повсеместно.
В выпущенном журналом о красоте и моде Harper's Bazaar сборнике сохранились рекомендации по уходу за кожей лица с помощью Lactuca virosa — дешевого аналога опийного мака:
«"Опиум" (сок.— “Ъ”), содержащийся в стеблях ядовитого латука, необычайно очищает кожу и может использоваться в чистом виде вместо мыла, которое продают так дорого»
Регулярное употребление опиума вызывает сильнейшую физическую и психологическую зависимости, приводит к разрушению всех систем организма.
Применение опиума в медицинских целях способствовало росту наркозависимости. В автобиографии «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Томас де Квинси писал:
«Вовсе не с целью получить удовольствие, а для облегчения самой жестокой боли впервые сделал я опиум частью моей ежедневной диеты»
Парафенилендиамин (C6H8N2). Бесцветные кристаллы, темнеющие на воздухе и свету. Вещество впервые описано немецким химиком Августом Вильгельмом Гофманом в 1863 году.
Тушь
Парафенилендиамин использовался как краситель для меха, в середине 1890-х годов стал применяться в парикмахерских Европы и Америки. В 1920-х производители начали добавлять PPD в тушь.
П-фенилендиамин — потенциальный канцероген и сильнейший аллерген. Реакция организма варьируется от легкого дерматита до анафилаксии. Вещество токсично для ЖКТ, печени, дыхательной системы.
В 1933 году тушь торговой марки Lash Lure («Приманка для ресниц») спровоцировала вспышку конъюнктивита — 17 покупателей потеряли зрение, одна женщина умерла. Чтобы привлечь внимание к проблеме, с подачи Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA) на Всемирной выставке в Чикаго 1933 года были размещены фотографии женщины до и после использования краски для ресниц и бровей.
Пугающая экспозиция получила в прессе название «Комната ужасов». Продукцию с PPD изъяли из продажи только с принятым под давлением общественности законом 1938 года. По нему управление получило полномочия запрещать продажу опасной продукции. Модернизация регулирования американской косметической отрасли (MoCRA) прошла только спустя 80 лет — в 2022-м.
«Парафенилендиамин используется в красках для волос, особенно в стойких черных и темных оттенках. Может вызывать аллергию, в тяжелых случаях — химические ожоги кожи. В России на упаковке продукции, содержащей производное PPD, обязательно должна быть предупреждающая надпись о возможных аллергических реакциях. В качестве альтернативы применяют индиго, хну и синтетические красители без PPD»
Аминобензол (C6H5NH2), от араб. النيل — индиго. Бесцветная маслянистая жидкость. Открыт в 1826 году немецким ученым Отто Унфердорбеном, который дал ему название «кристаллин».
Тени
Синтетические красители, в число которых входит анилин, получены из отходов каменноугольной смолы. Викторианская пресса растиражировала достижения науки и помогла промышленникам закрепить свое положение на новом рынке. Вопрос безопасности отошел на второй план, позволив анилиновым красителям попасть не только в косметику, но и в продукты питания.
Анилин использовался при создании красных и пурпурных оттенков, черных красителей для тканей и кожи. Синяя анилиновая краска по насыщенности и яркости не уступала натуральным пигментам типа индиго. С ее помощью модницы рисовали на выбеленной коже голубые прожилки.
Одной из причин перехода от органических средств на анилин была его относительная дешевизна: женщины, у которых не хватало денег на дорогую косметику, пользовались ее бюджетными синтетическими аналогами.
Вещество способно разрушать гемоглобин крови. При длительном воздействии анилина могут развиваться токсический гепатит, нервно-психические нарушения, расстройство сна.
Острое отравление анилином встречается редко. В 1964 году в журнале Американской медицинской ассоциации была описана смерть пациента, вызванная гипоксией мозга после длительного контакта с этим химическим веществом.
Tl (от лат. Thallium). Мягкий металл серебристо-белого цвета с серовато-голубоватым оттенком. Впервые обнаружен в 1861 году британским ученым Уильямом Круксом при исследовании пыли на производстве серной кислоты.
Средство для депиляции
В начале XX века таллий добавляли в яды для грызунов и муравьев. Врачи также рекомендовали принимать его внутрь при стригущем лишае. В 1912 году французский дерматолог Раймон Сабуро разработал крем с ацетатом таллия уже в косметических целях — для удаления волос, «навсегда и без боли». Количество используемой мази не должно было превышать размера двух зерен пшеницы.
Хроническое отравление таллием характеризуется выпадением волос до полного облысения и сердечной недостаточностью, грозящей летальным исходом.
В 1930-х журнал Американской медицинской ассоциации зафиксировал участившиеся обращения женщин, которые жаловались на разные симптомы от жжения и слабости в ногах до боли в желудке и тошноты. Анализы показывали одинаковый результат — наличие таллия. Компания-производитель Koremlu разорилась из-за штрафов по искам пострадавших.
«Таллий добавляли в средства для удаления волос, так как он эффективно разрушал волосяные фолликулы. Проблема заключалась в том, что он также вызывал сильнейшее отравление, выпадение волос по всему телу и поражение нервной системы. Сейчас для эпиляции используют лазер, а для депиляции — воск и кремы с тиогликолятами (органические производные тиогликолевой кислоты)»
Ra (от лат. Radius — луч). Блестящий металл серебристо-белого цвета, быстро тускнеющий на воздухе. Был выделен в 1898 году французскими учеными Марией и Пьером Кюри.
Крем
В первой трети XX века «микродозинг радием» считали полезным: на Западе так обогащали воду в санаториях, добавляли радий в еду, ректальные свечи для мужчин и туалетные принадлежности.
В 1932 году фармацевт Алексис Муссалли зарегистрировал во Франции марку радиоактивной косметики Tho-Radia. Для привлечения покупателей он нанял однофамильца первооткрывателей радия и полония — Альфреда Кюри, чье имя и печатал на этикетках своей аптечной косметики.
Наличие радия обыгрывалось на плакатах: на покупателя смотрела женщина, чье лицо подсвечивалось ярким лучом, исходящим от баночки декоративной или косметики по уходу за кожей. Основная линейка состояла из пудры и крема, который «регулировал кровообращение, тонизировал кожу, разглаживал морщины и ликвидировал жир». С близким к радию по таблице Менделеева торием делали мыло и зубную пасту.
Радий радиотоксичен. Накапливается в костной ткани. Большие концентрации вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы костей, злокачественные опухоли.
Природа опасности облучения еще не была изучена, так что тяжелая болезнь и смерть Марии Склодовской-Кюри вследствие хронического отравления радием вызвали резонанс.
В 1937 году во Франции радий был приравнен к токсичным ядам. Действующая директива Евратома запрещает добавление радиоактивных веществ в потребительские товары.
После запрета Tho-Radia убрала радиоактивные элементы из своих косметических формул, но продолжала выпускать продукты с тем же позиционированием вплоть до 1960-х годов.
«В начале XX века радий считался "омолаживающим" компонентом и входил в состав кремов, зубных паст и даже помады. Однако его использование приводило к лучевым ожогам, раку костей и кожи. На сегодняшний день вместо него для омолаживающего эффекта используют антиоксиданты, пептиды и ретиноиды»