свинец

Pb (от лат. Plumbum). Мягкий металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Элемент известен с VI тыс. до н. э.

Пудра, карандаш для глаз

Древнейшие образцы свинцовой косметики датируются V тыс. до н. э. Египтяне обоих полов использовали свинец в качестве черной подводки для глаз, век и бровей. «Smoky eyes» защищал от инфекций с разлетающихся при разливе Нила частиц песка. Как сформулировал главный принцип токсикологии средневековый алхимик Парацельс, «всё яд и всё лекарство, разница лишь в дозе».

Жители Древнего Египта верили, что косметика не только подчеркивает красоту, но и оберегает от злых сил. Бронзовая палочка для нанесения свинцовой подводки, 1575–1194 года до н. э. Фото: Science Museum Group

В египетских гробницах находили образцы свинцовой пудры, которую также использовали в Китае, Древней Греции и Древнем Риме.

Пудру с добавлением свинца хранили в керамических коробочках — пиксидах. Найдено в Греции, 375–350 года до н. э. Фото: Giovanni Dall`Orto / Wikipedia

Подобные средства макияжа в формате порошка и крема для придания коже белизны применялись до XVIII века. К свинцу в пудре добавляли жемчуг, крахмал и рис. Наиболее дорогие венецианские белила окислялись уксусом. Несмотря на имевшиеся доказательства вреда от тяжелого металла, свинец полностью заменили на безопасные аналоги только в XX веке.

Обладает токсическими свойствами, накапливается в костных тканях. Вызывает анемию, гипертонию, болезни почек. Симптом (само)отравления — «свинцовая колика» — боли и схватки в животе, сопровождающиеся рвотой.

Лосьон Milk of Roses упоминался в романах Джейн Остен. На фото: флакон 1900-х годов массового производства с ацетатом свинца, однако средство могли изготавливать и самостоятельно, по рецепту Фото: Science Museum Group

В 2000 году сотрудники Института географии РАН проанализировали останки русских княгинь из некрополя Архангельского собора Московского Кремля для выяснения экологической обстановки XV–XVI веков. В костях Софьи Палеолог, бабки Ивана Грозного, содержание свинца превышало норму в 30 раз, в останках вдовы государя Михаила Федоровича Евдокии Стрешневой — в 60 раз.

Посмертный портрет жены первого русского царя династии Романовых Евдокии Стрешневой, 1860-е годы Фото: Нефф Т. А. / Государственный Эрмитаж Кости княгинь и цариц были буквально пропитаны тяжелыми металлами. Пластическая реконструкция портрета Софьи Палеолог по черепу, 1994 год Фото: С. А. Никитин