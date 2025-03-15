Периоды полураспада стандартов красоты

Как менялись представления о безопасной косметике

Косметика появилась много веков назад. Но в прошлые времена в составе средств наведения красоты нередко оказывались ядовитые вещества, которые улучшали внешний вид, но вредили здоровью. История косметических ошибок помнит многое — от свинцовых белил в Древнем Риме до радиоактивных кремов начала ядерного века. Кто, как и от чего пострадал, прежде чем появились стандарты производства и нормы защиты потребителей,— в спецпроекте «Ъ».

Если в креме Tho-Radia действительно были торий-232 и радий-226, их радиоактивность снизилась бы вдвое за 14 млрд и 1600 лет соответственно

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Текст: Милена Двойченкова, Наталья Костарнова

Контекст. В текущей практике безопасность косметики жестко регулируется. Уровни содержания опасных веществ установлены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, международных стандартов ISO и гигиенических нормативов СанПиН. Дозировки основаны на токсикологических исследованиях, где экспертные группы оценивают влияние долгосрочного использования косметики, в том числе канцерогенные (то есть повышающие вероятность развития рака), мутагенные и репродуктивные риски.

Как рассказала «Ъ» косметический химик, автор Telegram-канала «Взгляд химика на крем», выпускница СПбГТИ и экс-заведующая лабораторией сети «Улыбка радуги» Елена Николаева, основные нормативные изменения приходят в Россию из ЕС: «Запретили в Европе, в течение пяти лет запрещают и у нас». Для сравнения, в европейском перечне 2,5 тыс. недопустимых веществ, в российском — более 1,5 тыс. При этом потребитель может столкнуться с индивидуальной непереносимостью тех или иных компонентов, даже если по итогам клинических испытаний они в определенных концентрациях были признаны безопасными.

свинец

Pb (от лат. Plumbum). Мягкий металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Элемент известен с VI тыс. до н. э.

Пудра, карандаш для глаз

Древнейшие образцы свинцовой косметики датируются V тыс. до н. э. Египтяне обоих полов использовали свинец в качестве черной подводки для глаз, век и бровей. «Smoky eyes» защищал от инфекций с разлетающихся при разливе Нила частиц песка. Как сформулировал главный принцип токсикологии средневековый алхимик Парацельс, «всё яд и всё лекарство, разница лишь в дозе».

Жители Древнего Египта верили, что косметика не только подчеркивает красоту, но и оберегает от злых сил. Бронзовая палочка для нанесения свинцовой подводки, 1575–1194 года до н. э.

Фото: Science Museum Group

В египетских гробницах находили образцы свинцовой пудры, которую также использовали в Китае, Древней Греции и Древнем Риме.

Пудру с добавлением свинца хранили в керамических коробочках — пиксидах. Найдено в Греции, 375–350 года до н. э.

Фото: Giovanni Dall`Orto / Wikipedia

Подобные средства макияжа в формате порошка и крема для придания коже белизны применялись до XVIII века. К свинцу в пудре добавляли жемчуг, крахмал и рис. Наиболее дорогие венецианские белила окислялись уксусом. Несмотря на имевшиеся доказательства вреда от тяжелого металла, свинец полностью заменили на безопасные аналоги только в XX веке.

Обладает токсическими свойствами, накапливается в костных тканях. Вызывает анемию, гипертонию, болезни почек. Симптом (само)отравления — «свинцовая колика» — боли и схватки в животе, сопровождающиеся рвотой.

Лосьон Milk of Roses упоминался в романах Джейн Остен. На фото: флакон 1900-х годов массового производства с ацетатом свинца, однако средство могли изготавливать и самостоятельно, по рецепту

Фото: Science Museum Group

В 2000 году сотрудники Института географии РАН проанализировали останки русских княгинь из некрополя Архангельского собора Московского Кремля для выяснения экологической обстановки XV–XVI веков. В костях Софьи Палеолог, бабки Ивана Грозного, содержание свинца превышало норму в 30 раз, в останках вдовы государя Михаила Федоровича Евдокии Стрешневой — в 60 раз.

Посмертный портрет жены первого русского царя династии Романовых Евдокии Стрешневой, 1860-е годы

Фото: Нефф Т. А. / Государственный Эрмитаж

Кости княгинь и цариц были буквально пропитаны тяжелыми металлами. Пластическая реконструкция портрета Софьи Палеолог по черепу, 1994 год

Фото: С. А. Никитин

«Свинец массово применяли в белилах, губных помадах и красках для волос, так как он давал стойкость цвету. Вещество токсично даже в минимальных дозах, накапливается в организме и вызывает неврологические нарушения, поэтому cейчас полностью запрещено. Его следовые количества иногда обнаруживаются в косметике из-за загрязнения сырья. Современные красители основаны на минеральных пигментах, оксидах железа и синтетических красителях, одобренных регуляторами»

Елена Николаева, косметический химик

Согласно распространяющемуся на РФ техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС (ТР ТС 009/2011) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», следовое содержание свинца в ней не должно превышать 5,0 мг/кг. В ЕС свинец также внесен в список запрещенных веществ, в Южной Корее и США установлен максимум в 10,0 мг/кг.«Эти цифры означают, что если в косметике обнаруживается содержание элементов выше указанных пределов, продукт не может выйти на рынок,— поясняет госпожа Николаева.— Токсичные компоненты не добавляют специально, чаще всего они идут как примесь в каком-то сырье, например, пигментах или ингредиентах растительного происхождения».

ртуть

Hg (от лат. Hydrargyrum). Переходный металл, при комнатной температуре — тяжелая серебристо-белая жидкость. Известен с VIII тыс. до н. э., использовался в древних цивилизациях Китая, Индии и Египта в качестве красителя.

Помада, румяна

В Римской Империи в косметику добавляли киноварь — сернистое соединение ртути. Благодаря своему оттенку минерал входил в состав красной помады. В средневековой Англии женщины наносили ртутные румяна, самой известной поклонницей которых была королева Елизавета I.

Английская королева Елизавета I поддерживала меркуриальную (ртутную) моду на «фарфоровое лицо». Портрет 1570 года

Фото: National Portrait Gallery

Препараты с ртутью также использовали для затемнения зубов — этот цвет считался признаком статуса. Британский дипломат Сэмюэль Коллинз замечал чернение и среди русских красавиц, приписывая его желанию скрыть плохое состояние зубов.

Флакон красной губной помады, найденный на раскопках в Иране, датируется 1936–1687 годами до н. э.

Фото: M. Vidale, F. Zorzi

К середине XIX века киноварь вытеснил более стойкий и менее токсичный кадмий, но ртуть продолжали использовать в средствах для ухода за лицом. Ртутным составом умывались на ночь.

Ртуть накапливается в организме, со временем поражая нервную систему (вплоть до паралича), кожу, печень, почки, желудочно-кишечный тракт.

Несмотря на известные риски, ртутьсодержащие кремы и мыло для осветления кожи до сих пор популярны в Азии, Африке и странах Карибского бассейна и зачастую легко доступны онлайн по всему миру. В 2019 году в США впервые в современной истории был зафиксирован случай отравления метилртутью. Жительница Калифорнии пользовалась кремом мексиканского производства. В результате 47-летняя женщина потеряла способность говорить и самостоятельно себя обслуживать.

В США и странах ЕАЭС содержание ртути в косметике допускается только при технологической неизбежности в пределах 1,0 мг/кг. В Евросоюзе ртуть входит в список запрещенных веществ, за исключением отдельных соединений.

мышьяк

As (от лат. Arsenicum). Полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. Открытие в чистом виде приписывают немецкому алхимику XIII века Альберту фон Больштедту, но соединения мышьяка были известны греческим и арабским ученым еще в I веке н. э.

Таблетки для улучшения состояния кожи (аналог современных БАДов)

Мышьяк входил в состав таблеток торговой марки американского доктора Джеймса Кэмпбелла. Препарат должен был помочь женщинам из США и Европы добиться бледности на волне «туберкулезного шика» — моды XVIII–XIX веков, заключавшейся в подражании внешнему виду больных туберкулезом. Производитель обещал не только убрать с лица прыщи и прочие несовершенства, но и даже «округлить» угловатые формы тела, не причинив вред организму.

Надписи на упаковке таблеток для осветления кожи заверяли, что средство совершенно безопасно. 1910-е годы

Фото: National Museum Of American History

Карикатура Томаса Роулендсона «Водянка, ищущая расположения чахотки» высмеивала болезни светского общества, 1810 год

Фото: Thomas Rowlandson / The Metropolitan Museum of Art

Мышьяк вызывает выпадение волос, поражения кожи (мышьяковый кератоз), необратимые повреждения почек и нервной системы, а также разрушает эритроциты. В крупных дозах приводит к смерти.

До XX века отравление мышьяком было сложно диагностировать, так как его симптомы напоминали холеру. В июле 1880 года газета Indianapolis Sentinel сообщила о женщине, ослепшей после длительного приема мышьяковых таблеток для улучшения состояния кожи. Еще один случай с летальным исходом произошел в 1911 году, когда девушка приняла несколько коробок таблеток в попытке вылечить кожное заболевание.

«Лицо женщины — ее главное богатство»,— гласила газетная реклама таблеток с мышьяком для осветления кожи. 1880-е годы

Фото: Dr. Simms

Листовка или рекламный вкладыш в журнале продвигали туалетное мыло с «очень небольшим количеством мышьяка» для питания кожи, отбеливания рук и улучшения цвета лица. 1890-е годы

Фото: Dr. Mackenzie's Arsenical Soap / Wellcome Collection

«Мышьяк применяли в осветляющих кремах и пудрах для достижения аристократической бледности. Он провоцировал сильное отравление, но в малых дозах давал временный эффект сияющей кожи. Сейчас мышьяк полностью запрещен. Для осветления кожи лица используются витамин C, ниацинамид, арбутин и койевая кислота или отбеливающие пептиды»

Елена Николаева, косметический химик

В России и других странах ЕАЭС следовое содержание мышьяка в косметических продуктах ограничено 5,0 мг/кг (входит в перечень запрещенных веществ), в США — 3,0 мг/кг. В ЕС мышьяк внесен в список запрещенных веществ.

сулема́

Хлорид ртути(II) (HgCl2). Бесцветные кристаллы ромбической системы. Впервые упоминается в трудах арабского алхимика Джабира ибн Хайяна в VIII веке.

Тоник

Дерматологи использовали сулему в составе лосьона. Впервые его формула была описана в конце XVIII века британским врачом Джоном Гоулэндом, фамилия которого и стала названием средства. Оно предназначалось для лечения высыпаний, со временем область применения стала универсальной: от удаления веснушек до выравнивания тона кожи лица и губ.

«Снимите эту уродливую маску! — гласила реклама лосьона с ртутью 1928 года.— Вам больше не нужно стыдиться своих веснушек, так как Othine-double strength гарантированно избавит вас от этих неприятных пятен»

Фото: Othine Double Strength

В Британской энциклопедии лекарственных средств XIX века приведен наиболее распространенный рецепт лосьона Гоулэнда: смесь дробленого миндаля, воды и сулемы. Химики догадывались, что при длительном хранении ингредиенты образуют ядовитый цианид ртути, но к их рекомендациям прислушивались далеко не все.

В 1865 году немецкий врач Георг Рихард Левин предложил двухлористую ртуть в качестве лекарства от сифилиса, назначив пациентам подкожное впрыскивание ее раствора.

Двухлористая ртуть вызывает расстройства нервной системы: нарушение памяти и чувствительности, тремор, мышечную слабость, а также почечную недостаточность.

«Сулема применялась как осветляющее и антисептическое средство (частично выполняющее роль консерванта.— “Ъ”), но вызывала серьезные отравления. Сейчас полностью запрещена. Для сохранения свойств косметики используют различные консерванты»

Елена Николаева, косметический химик

В странах ЕАЭС и США допускается лишь следовое количество сулемы — не более 1,0 мг/кг. В ЕС входит в список запрещенных веществ.

опиум

Природная смесь алкалоидов, получаемая из высохшего сока надрезов на незрелых коробочках растения Papaver somniferum. Компонент известен примерно с IV тысячелетия до н. э. В фармацевтических препаратах использовался в  виде солей, например морфената кальция Ca(C17H19NO3)2.

Средство для умывания

В XIX веке опий получил распространение среди европейцев. Медицина викторианской эпохи не обладала необходимыми знаниями о вреде наркотиков, поэтому лекарственные и косметические средства с их содержанием продавались повсеместно.

В выпущенном журналом о красоте и моде Harper's Bazaar сборнике сохранились рекомендации по уходу за кожей лица с помощью Lactuca virosa — дешевого аналога опийного мака:

«"Опиум" (сок.— “Ъ”), содержащийся в стеблях ядовитого латука, необычайно очищает кожу и может использоваться в чистом виде вместо мыла, которое продают так дорого»

Латук ядовитый. Из растения семейства астровых, близкого к обычному пищевому салату, получали экстракты с седативными свойствами

Фото: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thome / Flora von Deutschland, Gera

«Записки некрасивой девушки, или Советы по уходу за собой» (1874) с посвящением тете Сьюзан, «которая никогда в этих рецептах не нуждалась»

Фото: University of California Libraries / New York.: Harper

Регулярное употребление опиума вызывает сильнейшую физическую и психологическую зависимости, приводит к разрушению всех систем организма.

Спиртовая настойка опиума — лауданум — считалась универсальным средством от кашля, поноса, слабости и бессонницы. На фото — флакон 1860-х годов

Фото: Cydone / Wikipedia

Применение опиума в медицинских целях способствовало росту наркозависимости. В автобиографии «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Томас де Квинси писал:

«Вовсе не с целью получить удовольствие, а для облегчения самой жестокой боли впервые сделал я опиум частью моей ежедневной диеты»

Портрет Томаса де Квинси кисти шотландца Джона Уотсон-Гордона (1845 год)

Фото: The Granger Collection / ТАСС

В 1912 году представители 13 государств подписали Международную опиумную конвенцию, которая установила контроль над распространением опиума в чистом виде и в составе любых препаратов.

PPD

Парафенилендиамин (C6H8N2). Бесцветные кристаллы, темнеющие на воздухе и свету. Вещество впервые описано немецким химиком Августом Вильгельмом Гофманом в 1863 году.

Тушь

Парафенилендиамин использовался как краситель для меха, в середине 1890-х годов стал применяться в парикмахерских Европы и Америки. В 1920-х производители начали добавлять PPD в тушь.

П-фенилендиамин — потенциальный канцероген и сильнейший аллерген. Реакция организма варьируется от легкого дерматита до анафилаксии. Вещество токсично для ЖКТ, печени, дыхательной системы.

В 1933 году тушь торговой марки Lash Lure («Приманка для ресниц») спровоцировала вспышку конъюнктивита — 17 покупателей потеряли зрение, одна женщина умерла. Чтобы привлечь внимание к проблеме, с подачи Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA) на Всемирной выставке в Чикаго 1933 года были размещены фотографии женщины до и после использования краски для ресниц и бровей.

Lash Lure не проходила тестирования на безопасность, ее состав не раскрывался потребителям

Фото: Lash Lure

На выставочном стенде были представлены примеры увечий и от других недобросовестных новинок

Фото: Lash Lure

Пугающая экспозиция получила в прессе название «Комната ужасов». Продукцию с PPD изъяли из продажи только с принятым под давлением общественности законом 1938 года. По нему управление получило полномочия запрещать продажу опасной продукции. Модернизация регулирования американской косметической отрасли (MoCRA) прошла только спустя 80 лет — в 2022-м.

«Парафенилендиамин используется в красках для волос, особенно в стойких черных и темных оттенках. Может вызывать аллергию, в тяжелых случаях — химические ожоги кожи. В России на упаковке продукции, содержащей производное PPD, обязательно должна быть предупреждающая надпись о возможных аллергических реакциях. В качестве альтернативы применяют индиго, хну и синтетические красители без PPD»

Елена Николаева, косметический химик

В ЕАЭС красящее вещество отнесено к перечню разрешенных к использованию с определенными ограничениями. В США и ЕС его применение предусмотрено исключительно в стойких красках для волос в концентрации не более 2%.

анилин

Аминобензол (C6H5NH2), от араб. النيل — индиго. Бесцветная маслянистая жидкость. Открыт в 1826 году немецким ученым Отто Унфердорбеном, который дал ему название «кристаллин».

Тени

Синтетические красители, в число которых входит анилин, получены из отходов каменноугольной смолы. Викторианская пресса растиражировала достижения науки и помогла промышленникам закрепить свое положение на новом рынке. Вопрос безопасности отошел на второй план, позволив анилиновым красителям попасть не только в косметику, но и в продукты питания.

Анилин использовался при создании красных и пурпурных оттенков, черных красителей для тканей и кожи. Синяя анилиновая краска по насыщенности и яркости не уступала натуральным пигментам типа индиго. С ее помощью модницы рисовали на выбеленной коже голубые прожилки.

Флаконы с анилиновыми красителями, 1890-е годы

Фото: SSPL / Getty Images

Одной из причин перехода от органических средств на анилин была его относительная дешевизна: женщины, у которых не хватало денег на дорогую косметику, пользовались ее бюджетными синтетическими аналогами.

Вещество способно разрушать гемоглобин крови. При длительном воздействии анилина могут развиваться токсический гепатит, нервно-психические нарушения, расстройство сна.

Острое отравление анилином встречается редко. В 1964 году в журнале Американской медицинской ассоциации была описана смерть пациента, вызванная гипоксией мозга после длительного контакта с этим химическим веществом.

В ЕС, США и странах ЕАЭС анилин включен в перечень запрещенных для использования в косметике веществ.

таллий

Tl (от лат. Thallium). Мягкий металл серебристо-белого цвета с серовато-голубоватым оттенком. Впервые обнаружен в 1861 году британским ученым Уильямом Круксом при исследовании пыли на производстве серной кислоты.

Средство для депиляции

В начале XX века таллий добавляли в яды для грызунов и муравьев. Врачи также рекомендовали принимать его внутрь при стригущем лишае. В 1912 году французский дерматолог Раймон Сабуро разработал крем с ацетатом таллия уже в косметических целях — для удаления волос, «навсегда и без боли». Количество используемой мази не должно было превышать размера двух зерен пшеницы.

Кора М. Люблин в 20-страничной брошюре отвечала на все вопросы потенциальных покупателей крема Koremlu. 1931 год

Фото: Koremlu

В рекламных материалах Koremlu предлагал бесплатный запас средства, если оно не подействует в указанные сроки

Фото: Koremlu

Хроническое отравление таллием характеризуется выпадением волос до полного облысения и сердечной недостаточностью, грозящей летальным исходом.

Во время депиляции в салоне крем с ацетатом таллия на несколько часов оставляли на коже, 1907 год

Фото: Marinello salon

В 1930-х журнал Американской медицинской ассоциации зафиксировал участившиеся обращения женщин, которые жаловались на разные симптомы от жжения и слабости в ногах до боли в желудке и тошноты. Анализы показывали одинаковый результат — наличие таллия. Компания-производитель Koremlu разорилась из-за штрафов по искам пострадавших.

«Таллий добавляли в средства для удаления волос, так как он эффективно разрушал волосяные фолликулы. Проблема заключалась в том, что он также вызывал сильнейшее отравление, выпадение волос по всему телу и поражение нервной системы. Сейчас для эпиляции используют лазер, а для депиляции — воск и кремы с тиогликолятами (органические производные тиогликолевой кислоты)»

Елена Николаева, косметический химик

В регламенте Таможенного союза стран ЕАЭС таллий и его соединения включены в список запрещенных веществ. Аналогичный запрет введен в ЕС и США.

радий

Ra (от лат. Radius — луч). Блестящий металл серебристо-белого цвета, быстро тускнеющий на воздухе. Был выделен в 1898 году французскими учеными Марией и Пьером Кюри.

Крем

В первой трети XX века «микродозинг радием» считали полезным: на Западе так обогащали воду в санаториях, добавляли радий в еду, ректальные свечи для мужчин и туалетные принадлежности.

«Наука приходит на помощь женщине, снимая с нее маску старости». Реклама радиоактивного крема Activa, 1910-е годы

Фото: Activa

В 1932 году фармацевт Алексис Муссалли зарегистрировал во Франции марку радиоактивной косметики Tho-Radia. Для привлечения покупателей он нанял однофамильца первооткрывателей радия и полония — Альфреда Кюри, чье имя и печатал на этикетках своей аптечной косметики.

Бренд прибегал к маркетинговым уловкам, ссылаясь на «формулы доктора Альфреда Кюри» и сертификат о содержании радия. Рекламный буклет, 1930-е годы

Фото: Docteur Alfred Curie Formula / encheres-nantes-labaule.com

Наличие радия обыгрывалось на плакатах: на покупателя смотрела женщина, чье лицо подсвечивалось ярким лучом, исходящим от баночки декоративной или косметики по уходу за кожей. Основная линейка состояла из пудры и крема, который «регулировал кровообращение, тонизировал кожу, разглаживал морщины и ликвидировал жир». С близким к радию по таблице Менделеева торием делали мыло и зубную пасту.

Радий радиотоксичен. Накапливается в костной ткани. Большие концентрации вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы костей, злокачественные опухоли.

Природа опасности облучения еще не была изучена, так что тяжелая болезнь и смерть Марии Склодовской-Кюри вследствие хронического отравления радием вызвали резонанс.

В 1937 году во Франции радий был приравнен к токсичным ядам. Действующая директива Евратома запрещает добавление радиоактивных веществ в потребительские товары.

После запрета Tho-Radia убрала радиоактивные элементы из своих косметических формул, но продолжала выпускать продукты с тем же позиционированием вплоть до 1960-х годов.

«В начале XX века радий считался "омолаживающим" компонентом и входил в состав кремов, зубных паст и даже помады. Однако его использование приводило к лучевым ожогам, раку костей и кожи. На сегодняшний день вместо него для омолаживающего эффекта используют антиоксиданты, пептиды и ретиноиды»

Елена Николаева, косметический химик