Главные новости за выходные 5–6 апреля

Россию не включили в список стран, в отношении которых начнут действовать новые пошлины США, так как в данный момент Вашингтон проводит переговоры с Москвой об украинском урегулировании, сообщила пресс-служба Белого дома.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана войска Исламской Республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщил высокопоставленный иранский военный агентству Reuters.

Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков. Общая сумма взыскания составляет 5,6 млрд руб.

Число жителей Хакасии, обратившихся за медицинской помощью после начавшегося 5 апреля урагана, выросло до 40. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Среди пострадавших двое детей. Пятеро госпитализированы с травмами, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. 35 пострадавших получают лечение амбулаторно.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд Гретцки держался в течение 26 лет.

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Александр Пичушкин уже 17 лет отбывает пожизненное заключение в колонии.

Российские спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут участвовать в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ. Причиной она назвала «необоснованные и предвзятые отказы» спецкомитета FIG в допуске россиян на соревнования.

В городах США прошли многотысячные митинги против политики президента Дональда Трампа. На акции в Вашингтоне люди держали в руках транспаранты с лозунгами «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». Согласно опросу Чикагского университета, всего 40% американцев поддерживают экономическую политику нового президента. Это самый низкий показатель поддержки Дональда Трампа с 2017 года.

Папа римский Франциск 6 апреля неожиданно появился на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик сидел в инвалидной коляске и обратился к верующим, пожелав хорошего воскресного дня и поблагодарив за поддержку. Это стало его первым появлением на публике в его резиденции после тяжелой болезни.

Решением суда в Москве гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, принудительно госпитализирован по просьбе врачей больницы имени Н. А. Алексеева. У него выявили психические расстройства.

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