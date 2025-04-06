Главные анонсы 7–13 апреля
Важнейшие события предстоящей недели
7 апреля, понедельник
В Москве пройдет встреча глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Александра Турчина.
В Москве состоятся встречи председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с фракциями Госдумы.
В Москве пройдет пресс-конференция на тему «Тотальный диктант-2025: итоги акции».
8 апреля, вторник
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу последнего из трех уголовных дел о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.
В Минске пройдет III Белорусско-российский туристический конгресс.
9 апреля, среда
В Москве депутаты Госдумы заслушают отчет о работе Банка России в 2024 году.
Осужденный за пьяное ДТП с летальным исходом актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению.
10 апреля, четверг
В Москве пройдет заседание совета директоров группы «Аэрофлот».
В Москве пройдет XVI Всероссийский форум деловых СМИ.
11 апреля, пятница
В Нидерландах ожидается вынесение консультативного заключения генерального прокурора по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа.
В Стамбуле пройдет первое заседание суда по делу в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
В Германии состоится церемония прощания с композитором Софией Губайдулиной.
12 апреля, суббота
В Москве пройдет пленум ЦК КПРФ.
13 апреля, воскресенье
В Москве откроется IV Международный кинофестиваль «День Победы».