Главные анонсы 7–13 апреля

7 апреля, понедельник

В Москве пройдет встреча глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Александра Турчина.

В Москве состоятся встречи председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с фракциями Госдумы.

В Москве пройдет пресс-конференция на тему «Тотальный диктант-2025: итоги акции».

8 апреля, вторник

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу последнего из трех уголовных дел о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.

В Минске пройдет III Белорусско-российский туристический конгресс.

9 апреля, среда

В Москве депутаты Госдумы заслушают отчет о работе Банка России в 2024 году.

Осужденный за пьяное ДТП с летальным исходом актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению.

10 апреля, четверг

В Москве пройдет заседание совета директоров группы «Аэрофлот».

В Москве пройдет XVI Всероссийский форум деловых СМИ.

11 апреля, пятница

В Нидерландах ожидается вынесение консультативного заключения генерального прокурора по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа.

В Стамбуле пройдет первое заседание суда по делу в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В Германии состоится церемония прощания с композитором Софией Губайдулиной.

12 апреля, суббота

В Москве пройдет пленум ЦК КПРФ.

13 апреля, воскресенье

В Москве откроется IV Международный кинофестиваль «День Победы».