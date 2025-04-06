Папа римский Франциск впервые после болезни появился на публике в Ватикане

Сегодня, 6 апреля, папа римский Франциск неожиданно появился на площади Святого Петра в Ватикане. Это стало его первым появлением на публике в его резиденции после тяжелой болезни. Ранее он 23 марта приветствовал верующих с балкона клиники Джемелли. Сегодня, 6 апреля, понтифик сидел в инвалидной коляске и обратился к верующим, пожелав хорошего воскресного дня и поблагодарив за поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Vatican Media / В­Francesco Sforza / Handout / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Vatican Media / В­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Франциска госпитализировали в середине февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, по некоторым данным, в какой-то момент его положение значительно ухудшилось. 23 марта понтифика выписали из больницы. Позже его врач назвал «чудом» то, что 88-летний Франциск смог вернуться домой после такой тяжелой болезни.

Яна Рождественская