Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 40

Число жителей Хакасии, обратившихся за медицинской помощью после начала урагана, выросло до 40. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Ранее стало известно о 32 пострадавших.

Среди пострадавших двое детей. Пятеро госпитализированы с травмами, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. 35 пострадавших получают лечение амбулаторно.

Штормовой ветер в Хакасии был зафиксирован вчера, 5 апреля. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение. Ветер спровоцировал порядка 60 пожаров по всей республике. В связи с этим в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Также с 5 апреля до 11 мая в области действует особый противопожарный режим. В частности, запрещается разводить костры и жарить шашлыки. В случае нарушения для граждан предусмотрены штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Ураган затронул и другие регионы России. В Иркутской области из-за сильного ветра пострадали семь жителей региона, в том числе один ребенок. Власти региона отключили от электроснабжения 101,3 тыс. домов в 613 населенных пунктах. В Красноярском крае из-за ветра с порывами до 28 м/с без электричества осталось более 59 тыс. человек. Отключения электроэнергии также произошли на Алтае.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Ураган прошелся по Сибири».