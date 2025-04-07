ТЭЦ поставили на счетчик

Наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка» отклонил просьбу «Татэнерго» о двухлетней рассрочке штрафа 1,12 млрд руб. за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 (принадлежит «Татнефти»). В пояснительной записке компания указала, что единовременная выплата такой суммы «повлечет за собой банкротство», поскольку штраф потребует всех средств от продажи электроэнергии за четыре месяца. На фоне этого «Нижнекамская ТЭЦ» заключила контракт на 150 млн руб. с Айратом Сабирзановым (является первым замгендиректора «Татэнерго» и входит в наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка») за консультации по минимизации издержек за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ (закупка производилась у единственного поставщика). Эксперты отмечают, что непосредственно ТЭЦ может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями при выплате штрафа, однако ситуация некритична для «Татнефти» в целом. Они также указывают на возможность оспаривания размера штрафа через суд и считают, что даже при сценарии банкротства самой станции непрерывность энергоснабжения потребителей не будет нарушена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнекамская ТЭЦ-2

Фото: ООО «ТРИМ-А» Нижнекамская ТЭЦ-2

Фото: ООО «ТРИМ-А»

14 марта 2025 года наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка» по результатам заочного голосования отклонил предложение «Татэнерго» о внесении изменений в регламенты оптового рынка электроэнергии, которые позволили бы рассрочить штраф за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2.

Нижнекамская ТЭЦ принадлежит компании «Татнефть», тем не менее с просьбой о рассрочке штрафа в Совет рынка обратилось именно «Татэнерго». Компания предлагала разбить сумму штрафа на 24 равные части и выплачивать их ежемесячно с марта 2025 по февраль 2027 года.

«Решение по вопросу „Об утверждении изменений и дополнений к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, связанных с рассрочкой платежей по штрафам (денежной сумме) за отказ от реализации проекта КОММод“, вынесенное АО „Татэнерго“ на заочное голосование наблюдательного совета ассоциации „НП Совет рынка“ 14 марта 2025 года, не принято», — говорится в ответе Совета рынка на запрос «Ъ Волга-Урал».

На полях международного энергетического форума «Энергопром» генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев в беседе с «Ъ Волга-Урал» заявил, что компания не имеет отношения к просьбе о рассрочке штрафа. «Я в этом не участвовал. Это „татнефтевское“ предприятие, не наша компания», — заявил господин Хазиев. В пресс-службе «Татэнерго» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили. Воздержались от комментариев и в «Татнефти».

Об обращении «Татэнерго» в Совет рынка с инициативой о рассрочке штрафа стало известно в начале марта 2025, а в начале февраля ООО «Нижнекамская ТЭЦ», принадлежащая «Татнефти», заключает договор на консультационные услуги с Айратом Сабирзановым (в качестве физического лица) на сумму 150 млн руб. Как следует из протокола выбора контрагента, договор заключен без конкурса как «закупка у единственного поставщика». Предмет консультаций — сопровождение процесса исключения проекта строительства ПГУ-195 МВт на Нижнекамской ТЭЦ из распоряжения правительства РФ от 02.08.2019 № 1713-р, «достижение возможности применения понижающего коэффициента к величине штрафа», а также сопровождение процедуры участия проекта в отборе модернизации ТЭС в 2025 году.

Контракт был подписан за неделю до официального исключения проекта из программы модернизации распоряжением правительства от 13 февраля. Господин Сабирзанов занимает должность первого замгендиректора «Татэнерго», одновременно являясь членом наблюдательного совета ассоциации «НП Совет рынка» — того самого органа, который рассматривал просьбу «Татэнерго» о рассрочке платежа.

Кто такой Айрат Сабирзанов Айрат Сабирзанов — первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам АО «Татэнерго». Окончил Московский энергетический институт и Казанский финансово-экономический институт. С 2010 по 2012 год занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в ОАО «ТГК-16», с 2012 по 2014 год — в ОАО «Генерирующая компания», где впоследствии занимал пост первого замгендиректора. С 2017 года работает в АО «Татэнерго». Лауреат республиканского конкурса «Руководитель года» (2014), заслуженный экономист Республики Татарстан, награжден медалью «За доблестный труд» (2018).

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Совета рынка, еще 30 сентября 2024 года наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка» утвердил порядок отказа энергокомпаний от проектов модернизации ТЭС, который предусматривал снижение штрафов на 55–70%. Согласно принятым тогда правкам, для расчета штрафа должен был применяться понижающий коэффициент. "Для проектов с запуском до 2026 года размер штрафов снизится до 45% от первоначальной величины, после 2026 года — до 30%«,— пояснили в ассоциации. Условиями программы модернизации штраф за отказ от реализации проектов был установлен в размере 25% от стоимости поставки мощности в течение 48 месяцев. Правки вступили в силу после публикации постановления правительства в феврале 2025 года.

Ранее, по данным «Ъ», «Татэнерго» обратилось в Совет рынка с просьбой о двухлетней рассрочке для выплаты штрафа 1,12 млрд рублей за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2. В пояснительной записке компания указывает, что единовременная выплата такой суммы «повлечет за собой банкротство» (речь идет о ТЭЦ), поскольку штраф превышает ежемесячную выручку станции и потребует всех средств от продажи электроэнергии за четыре месяца. Отсутствие средств на закупку топлива, выплату заработной платы и финансирование ремонтных работ, говорится в записке, не позволит станции вырабатывать электроэнергию, что негативно повлияет на надежность энергоснабжения и приведет к неоплате штрафа.

В феврале 2025 года правительство России приняло решение исключить 15 проектов из программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС). Основными причинами стали подорожание оборудования, рост сроков его поставки и финансовые трудности. Среди них — проект «Татнефти» по Нижнекамской ТЭЦ, Автозаводской ТЭЦ «Евросибэнерго» и Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащей компании «Квадра».

Ситуация с Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти» контрастирует с решением по Заинской ГРЭС «Татэнерго». В сентябре 2024 года правительственная комиссия по развитию электроэнергетики согласилась исключить проект Заинской ГРЭС стоимостью свыше 37 млрд рублей из программы КОММод без штрафных санкций. Причиной стала невозможность получения сверхмощной турбины General Electric после введения санкций.

Нижнекамская ТЭЦ была внесена в программу модернизации распоряжением от 2019 года, подписанным на тот момент председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Оно включает в себя объекты, расположенные в 21 городе страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Нижнекамск, Краснодар, Пермь и другие.

Что такое КОММод Программа модернизации тепловых электростанций (КОММод) началась в 2019 году. Ее цель — обновление или замена ключевого оборудования ТЭС общей мощностью более 40 ГВт в течение десятилетия — с 2022 по 2031 год. Финансирование инициативы осуществляется за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленный сектор. Согласно данным Системного оператора (диспетчер энергосистемы), в рамках КОММод реализуется 127 проектов с общей установленной мощностью 26,8 ГВт.

По данным «Ъ», Нижнекамская ТЭЦ-2 была включена в программу модернизации старых ТЭС в 2019 году вне общего конкурса через отбор правительственной комиссии. Модернизированный блок должен был начать работу в декабре 2024 года, но впоследствии ввод перенесли на три года, а в феврале 2025 года проект был исключен из программы распоряжением правительства. Компания объяснила отказ от модернизации удорожанием оборудования и строительно-монтажных работ более чем на 50%, а также увеличением стоимости проекта на 40% из-за переноса сроков и высоких ставок по кредитам. Проект предполагал модернизацию Нижнекамской ТЭЦ ПТК-2 с увеличением установленной мощности до 195 МВт. Проект включал также реконструкцию существующего главного корпуса станции.

Аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов отметил, что согласно информации, представленной в пояснительной записке «Татэнерго», риски банкротства «Нижнекамской ТЭЦ» действительно оцениваются как высокие.

«Отсутствие средств на финансирование операционной деятельности — включая закупку топлива, выплату заработной платы и проведение ремонтных работ — может привести к полной остановке работы станции. В свою очередь, это создает угрозу сбоя в обеспечении энергоснабжения региона, что является крайне нежелательным сценарием как для властей, так и для жителей региона», — пояснил эксперт.

В администрации Нижнекамска «Ъ Волга-Урал» сообщили, что согласно схеме теплоснабжения, 50% тепловой энергии город получает от Нижнекамской ТЭЦ-2. «Волнений по этому поводу нет», — отметили в пресс-службе исполкома.

Аналитик обращает внимание на высокую финансовую устойчивость «Татнефти». «Согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2024 год, компания обладала чистой денежной позицией на уровне 104,2 млрд руб. и положительным свободным денежным потоком, который достиг 254 млрд руб. Чистая прибыль „Татнефти“ за 2024 год увеличилась до 306,14 млрд руб. В этих условиях „Татнефть“ располагает достаточным финансовым ресурсом для оказания поддержки „Нижнекамской ТЭЦ“ без существенного влияния на собственные финансовые показатели», — отметил господин Смирнов. По его словам, возможные меры со стороны компании могут включать как прямое погашение штрафа, так и предоставление финансирования в форме займа или иной формы поддержки.

Специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов полагает, что теоретически «Татнефть» может рассмотреть вопрос отказа от владения Нижнекамской ТЭЦ, однако такая возможность на практике весьма ограничена.

«Поскольку „Татэнерго“ и „Татнефть“ входят в сферу влияния АО „Связьинвестнефтехим“, скорее всего, между структурами имеются внутренние договоренности о распределении активов, особенно таких важных, как электростанции. Формально объект можно передать, например, в структуру „Татэнерго“, если это не вызовет претензий со стороны антимонопольных органов», — пояснил он.

Эксперт отметил, что, учитывая социальную значимость Нижнекамской ТЭЦ и ее роль в обеспечении электроэнергией, в том числе объектов нефтяной отрасли, не исключено, что станция останется под контролем «Татнефти»: «Компания может рассмотреть разные сценарии — от передачи „Татэнерго“ до выделения в отдельное юридическое лицо и привлечения партнеров, но основным ограничением здесь будет стратегическая важность объекта. Вероятнее всего, вопрос урегулируют внутри группы без радикальных шагов».

По мнению господина Смирнова, принудительное взыскание штрафа может парализовать работу ТЭЦ из-за нехватки средств на топливо, зарплаты и ремонты, привести к росту тарифов, если регулятор разрешит компенсировать убытки через них, а также создать риски энергодефицита в регионе, если станция остановится.

Господин Смирнов также подчеркнул, что аффилированность компаний при заключении договора на консультационные услуги с Айратом Сабирзановым не является нарушением. «В рамках 223-ФЗ ФАС разъяснил еще пару лет назад, что аффилированность с другим участником закупки не говорит сама по себе о недобросовестности участника или о том, что он исполнит договор ненадлежащим образом», — отметил юрист, ссылаясь на Решение ФАС России от 24.01.2019 № 223ФЗ-71/19.

По словам эксперта, отсрочка платежа, о которой просило «Татэнерго», могла бы стать прецедентом, поскольку на данный момент такая отсрочка может быть принята впервые, так как ранее за такой отсрочкой никто более не обращался.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что Совет рынка не является органом власти, а представляет собой некоммерческую организацию, действующую на основании собственных внутренних документов. В частности, порядок применения санкций на оптовом энергорынке регулируется положением наблюдательного совета ассоциации, которое сам Совет вправе изменять.

«Предоставление рассрочки не противоречило бы законодательству, — отметил он. — Почему такая возможность не была реализована, сказать сложно, но избежать штрафа участнику будет крайне затруднительно».

По его словам, у организации есть право взыскать штраф через суд, если участник уклоняется от оплаты или нарушает условия платежа. При этом и участник вправе оспаривать санкции, в том числе требовать снижения суммы — особенно если ее уплата может привести к банкротству или остановке деятельности.

«Суды в подобных случаях руководствуются принципами разумности и соразмерности. Если размер штрафа не соответствует масштабу нарушения или создает риски необратимых последствий, он может быть снижен», — отметил господин Жарский.

Он также не исключил сценарий, при котором «Татнефть» может выступить кредитором, либо генерирующая компания прибегнет к инициированию банкротства. «Само по себе банкротство не означает приостановку работы станции. Даже на этапе конкурсного производства предприятие может продолжать вырабатывать электроэнергию без ограничений. Лишь в какой-то момент оно сменит собственника, и для конечного потребителя это мало что изменит», — заключил эксперт.

Анар Зейналов