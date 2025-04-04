Трамп предложил главе ФРС перестать «играть в политику» и снизить ставки

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что наступило подходящее время, чтобы руководство Федеральной резервной системы США снизило процентные ставки. Он обратил внимание на снижение инфляции и цен на энергоносители, добавив, что «даже яйца подешевели на 69%». При этом выросло число рабочих мест, отметил господин Трамп.

«Для председателя ФРС Джерома Пауэлла сейчас было бы идеальное время снизить процентные ставки. Он всегда опаздывает, но сейчас он может изменить свой имидж, причем быстро. Снижай процентные ставки, Джером, и прекрати играть в политику»,— написал Дональд Трамп.

19 марта ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25–4,5%. Комментируя эту информацию, Дональд Трамп призвал регулятора перейти к снижению ставки на фоне введения импортных пошлин. 2 апреля он обложил пошлинами в 10–50% товары из 185 стран. Благодаря введенным тарифам, уверен господин Трамп, США дополнительно получат $6–7 трлн.

Подробнее о введенных пошлинах — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Екатерина Отрашкевич