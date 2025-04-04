Главред «Вечерних ведомостей» Постников лишен полномочий члена избиркома

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга досрочно лишила главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полномочий члена участковой избирательной комиссии №1323, сообщили в пресс-службе комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение принято в связи со вступлением в силу постановления суда о назначении Постникову административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Постников был выдвинут партией «Яблоко». Его удостоверение члена УИК признано недействительным.

Напомним, Владислава Постникова задерживали два раза за посты прошлых лет в его Telegram-канале. Первый раз Кировский райсуд Екатеринбурга 1 марта арестовал Владислава Постникова за незаконную публикацию в его Telegram-канале от 11 сентября 2021 года, в которой было опубликовано изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

Второй раз его арестовал Ленинский райсуд Нижнего Тагила 14 марта на 14 суток. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года журналист опубликовал пост с изображением символики Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России).

В пятницу 28 марта, Владислав Постников убежал от сотрудников полиции перед составлением протокола и заседанием суда по предстоящему рассмотрению нового дела. Господин Постников позже сообщил, что остается в России, несмотря на его административное преследование по делу о публичной демонстрации экстремистской символики.

Полина Щуцкая