Главред «Вечерних ведомостей» заявил, что остается в РФ после побега перед судом

Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников остается в России, несмотря на его административное преследование по делу о публичной демонстрации экстремистской символики, сообщил он в своем обращении, которое публикует telegram-канал издания. Напомним, ранее он убежал от сотрудников полиции перед составлением протокола и заседанием суда по предстоящему рассмотрению нового дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Выбрав для себя остаться в России, как в любимой мной стране, с целью ее развития, я в рамках своих возможностей делаю все для развития Екатеринбурга. Оставаясь здесь, я готов пойти на некие самоограничения ввиду принятых в последние годы законов»,— сказал Владислав Постников. По его словам, полицейские пытаются его представить «яростно-злостным правонарушителем». Поэтому он намерен удалить старые публикации в соцсетях.

О причинах своего побега от полиции Владислав Постников не сообщил, но пожаловался на то, что в спецприемнике его самочувствие ухудшилось, у него начался кашель с кровохарканьем.

Как ранее сообщал источник «Ъ-Урал», перед заседанием Академического районного суда Екатеринбурга по вопросу о повторном аресте Владислава Постникова по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики), которое должно было состояться 28 марта, главный редактор сбежал от сотрудников полиции, которые привезли его в отдел для составления очередного протокола об административном правонарушении.

«С 11:30 28 марта, когда у него истек срок административного ареста в спецприемнике Нижнего Тагила, он официально стал свободным человеком. После выхода сотрудники полиции довезли его до Екатеринбурга из Нижнего Тагила, протоколы доставления и задержания ими не составлялись. Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него», — пояснил «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Краснов. По словам защитника, на сегодняшний день главный редактор «является свободным человеком».

Напомним, первый раз Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал Владислава Постникова 1 марта . В ходе мониторинга интернета полицейские выявили незаконную публикацию в его Telegram-канале от 11 сентября 2021 года, в которой было опубликовано изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила 14 марта повторно арестовал его на 14 суток. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года журналист опубликовал пост с изображением символики Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России). Кроме того, в посте полицейские обнаружили фашистскую символику военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии, публичное демонстрирование которой запрещено. Срок административного ареста истек 28 марта, предполагалось, что журналист будет повторно задержан, на него составлен новый протокол.

Мария Шараева