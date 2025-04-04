Банк ВТБ выдаст Старооскольскому горокругу кредит на 200 млн рублей

Банк ВТБ стал победителем электронного аукциона на предоставление кредитной линии с лимитом в 200 млн руб. администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. ВТБ был единственным участником торгов. Администрация округа заключила с ним контракт по начальной цене в 34,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок действия кредитной линии — до 31 декабря 2025 года, процентная ставка — плавающая. Средства предназначаются для погашения долговых обязательств и исполнения принятых расходных обязательств муниципалитета.

В начале марта власти горокруга уже объявляли аукцион по поиску банка для открытия кредитной линии — с лимитом в 300 млн руб. Заявки принимались до 10 марта, но ни одна финансовая организация не изъявила желания участвовать в аукционе. В середине марта торги по выбору банка для открытия Белгороду кредитной линии с лимитом в 500 млн руб. также признали несостоявшимся.

Юрий Голубь