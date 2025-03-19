Власти белгородского Старого Оскола хотят открыть кредитную линию на 200 млн

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области объявила электронный аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии для погашения долговых обязательств. Начальная цена контракта составляет 34,3 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лимит кредитной линии — 200 млн руб. Срок действия — до 31 декабря 2025 года, процентная ставка — плавающая.

Уточняется, что кредит также необходим для исполнения принятых расходных обязательств Старооскольского городского округа.

Подавать заявку на участие в аукционе можно до 24 марта, итоги планируется подвести 26-го.

Власти горокруга ранее искали банк для открытия кредитной линии — с лимитом в 300 млн руб. Заявки принимались до 10 марта, но ни одна финансовая организация не изъявила желания участвовать в аукционе. В середине марта торги по выбору банка для открытия Белгороду кредитной линии с лимитом в 500 млн руб. также признали несостоявшимся.

Анна Швечикова