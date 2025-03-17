Для открытия кредитной линии Белгороду на 500 млн рублей не нашлось желающих
Аукцион по выбору банка для открытия Белгороду кредитной линии с лимитом в 500 млн руб. признали несостоявшимся. Такое решение было принято из-за того, что на торги не поступило ни одной заявки. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 110 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Срок действия кредитной линии — год. Процентная ставка — фиксированная. Уточнялось, кредит необходим для покрытия дефицита бюджета Белгорода и погашения долгов.
В декабре 2024 года депутаты горсовета Белгорода утвердили бюджет облцентра на 2025 год с дефицитом в 818,9 млн руб. Доходы ожидаются в объеме 20,6 млрд руб., расходы — 21,3 млрд.