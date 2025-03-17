Для открытия кредитной линии Белгороду на 500 млн рублей не нашлось желающих

Аукцион по выбору банка для открытия Белгороду кредитной линии с лимитом в 500 млн руб. признали несостоявшимся. Такое решение было принято из-за того, что на торги не поступило ни одной заявки. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 110 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок действия кредитной линии — год. Процентная ставка — фиксированная. Уточнялось, кредит необходим для покрытия дефицита бюджета Белгорода и погашения долгов.

В декабре 2024 года депутаты горсовета Белгорода утвердили бюджет облцентра на 2025 год с дефицитом в 818,9 млн руб. Доходы ожидаются в объеме 20,6 млрд руб., расходы — 21,3 млрд.

Егор Якимов