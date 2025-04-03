Главные новости за 3 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Доля благоприятных для жизни городов в Краснодарском крае выросла на 42%, средний балл достиг 216 из 360.

За три зимних месяца Краснодар посетило около 350 тыс. туристов. Это на 41,9% больше, чем в аналогичный период предыдущего зимнего сезона.

Владимир Андреев, возглавлявший главное управление МВД по Краснодарскому краю с 2019 года, покидает свой пост. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили сразу несколько источников в силовых ведомствах.

В Краснодаре к 18:00 мск пробки достигли 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы зафиксированы в центре города и в районе улицы Российской и 1-го Мая.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков покидает свой пост. Решение об уходе принято им самостоятельно, а новая должность не связана с работой в исполнительных органах власти.

Авиакомпания Nordstar с 1 июня 2025 года запускает еженедельные прямые рейсы между Сочи и Братском с длительностью полета около 6 часов.

Саратовские археологи обнаружили пять древних погребений возрастом около 4,5 тыс. лет при раскопках кургана в поселке Заветном под Армавиром. Захоронение было найдено во время разведки перед прокладкой линий связи.

Кубанского депутата Госдумы Юрия Напсо лишили полномочий. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме.

Краснодарские таможенники пресекли контрабанду леса в Грузию на 15 млн руб. В рамках оперативно-розыскных мероприятий выявлено незаконное перемещение около 1,4 тыс. кубометров дубовой древесины по фиктивным документам.

Реконструкцию причала НУТЭП в Новороссийске завершат в 2027 году. Модернизация позволит увеличить пропускную способность на 300 тыс. ДФЭ — до 1 млн ДФЭ в год.