В Краснодаре пробки достигли 10 баллов

В Краснодаре к 18:00 мск пробки достигли 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы зафиксированы в центре города и в районе улицы Российской и 1-го Мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Пробки в городе есть на улице Ставропольской в направлении к Городскому Саду. Множество автомобилей «стоят» в центре краевой столицы на улице Северной, Красной и Промышленной. Движение также затруднено от улицы МОПР в сторону Чистяковской рощи и по Ростовскому шоссе в оба направления.

Традиционные пробки замечены на улице Московской в обе стороны, на улице Солнечной, Кирилла Россинского, Школьной и Восточно-Кругликовской. Движение «стоит» в районе улице Ялтинской и Ставропольской в сторону микрорайона Гидростроителей.

Около двух аварий произошли рядом с Чистяковской рощей, еще две — на улице Северной и одна возле второго Северного моста со стороны улицы Новороссийской, на которой также затруднено движение.

Алина Зорина