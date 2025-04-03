При прокладке линий связи под Армавиром обнаружили древний курган

Саратовские археологи обнаружили пять древних погребений возрастом около 4,5 тыс. лет при раскопках кургана в поселке Заветном под Армавиром. Захоронение было найдено во время разведки перед прокладкой линий связи, сообщает «Муниципальный вестник Армавира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации издания, для изучения находки была организована специальная экспедиция из Саратова. Археологи относят найденные захоронения к катакомбной культуре эпохи средней бронзы.

Исследовательские работы планируется завершить на следующей неделе. Все обнаруженные артефакты будут переданы в Армавирский краеведческий музей.

Анна Гречко