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При прокладке линий связи под Армавиром обнаружили древний курган

Саратовские археологи обнаружили пять древних погребений возрастом около 4,5 тыс. лет при раскопках кургана в поселке Заветном под Армавиром. Захоронение было найдено во время разведки перед прокладкой линий связи, сообщает «Муниципальный вестник Армавира».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации издания, для изучения находки была организована специальная экспедиция из Саратова. Археологи относят найденные захоронения к катакомбной культуре эпохи средней бронзы.

Исследовательские работы планируется завершить на следующей неделе. Все обнаруженные артефакты будут переданы в Армавирский краеведческий музей.

Анна Гречко

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