Краснодарские таможенники пресекли контрабанду леса в Грузию на 15 млн рублей

Краснодарская таможня пресекла контрабанду лесоматериалов в Грузию на сумму более 15 млн руб. В рамках оперативно-розыскных мероприятий выявлено незаконное перемещение около 1,4 тыс. кубометров дубовой древесины по фиктивным документам, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным таможни, преступная группа, в которую входили граждане России и Грузии, организовала схему вывоза лесоматериалов через подконтрольные юридические лица. При декларировании предоставлялись поддельные договоры купли-продажи, подтверждающие право собственности и законность заготовки древесины.

Злоумышленники, как рассказал заявил исполняющий обязанности замначальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин, заключали внешнеторговые контракты через фирмы в России и Грузии, создавая видимость законного экспорта.

Возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Вячеслав Рыжков