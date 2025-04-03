Зимой турпоток в Краснодар вырос на 41,9%

За три зимних месяца Краснодар посетило около 350 тыс. туристов. Это на 41,9% больше, чем в аналогичный период предыдущего зимнего сезона. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Наиболее популярным месяцем среди туристов стал декабрь 2024 года. В это время Краснодар посетило более 180 тыс. человек. Для гостей работали более 260 гостиниц и отелей. В администрации краевой столицы отметили, что почти 40% приезжих остаются в городе до 24 часов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в январе этого года Краснодар посетили более 130 тыс. туристов. Количество экскурсантов составило больше 25 тыс. человек — 20% от общего числа приезжих.

Алина Зорина