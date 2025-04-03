Nordstar запускает прямые рейсы из Сочи в Братск с июня 2025 года

Авиакомпания Nordstar с 1 июня 2025 года запускает еженедельные прямые рейсы между Сочи и Братском с длительностью полета около 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar

Перевозки будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю. Из Сочи в Братск лайнеры станут вылетать по воскресеньям в 19:25 с прибытием в пункт назначения на следующий день в 6:25 по мск. Продолжительность полета составит 6 часов.

Обратные рейсы из Братска будут выполняться по понедельникам в 7:55 с прибытием в Сочи в 9:45. Время в пути на этом направлении — 6,5 часов. Время вылета и прилета указано местное для каждого аэропорта.

Анна Гречко