Главные новости за 3 апреля. Новороссийск

Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков уходит с должности.

Роман Карагодин стал и. о. замглавы Новороссийска в сфере строительства.

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась до 400 кв. м.

Мэр Новороссийска: эта гора мусора не подлежит рекультивации.

Прием мусора на горящей свалке в Новороссийске хотят продлить на два года.

Новороссийск набрал 253 балла из 360 в Индексе качества городской среды.

ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» (ГК «Дело») начал реконструкцию глубоководного причала №38 в порту Новороссийск.

В Новороссийске ввели в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Лучистая».

В Широкой балке под Новороссийском построят гостиничный комплекс.

«Белая дача» нарастит мощности проекта «Салаты с моря» в Новороссийске.