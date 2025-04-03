Главные новости за 3 апреля. Новороссийск
Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков уходит с должности.
Роман Карагодин стал и. о. замглавы Новороссийска в сфере строительства.
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась до 400 кв. м.
Мэр Новороссийска: эта гора мусора не подлежит рекультивации.
Прием мусора на горящей свалке в Новороссийске хотят продлить на два года.
Новороссийск набрал 253 балла из 360 в Индексе качества городской среды.
ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» (ГК «Дело») начал реконструкцию глубоководного причала №38 в порту Новороссийск.
В Новороссийске ввели в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Лучистая».
В Широкой балке под Новороссийском построят гостиничный комплекс.
«Белая дача» нарастит мощности проекта «Салаты с моря» в Новороссийске.