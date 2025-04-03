Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась до 400 квадратных метров

Площадь участка возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске, где фиксируют подслойное тление, сократилась до 400 кв. м. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

По состоянию на 10:00 сегодня, 3 апреля, в работах по тушению мусорного полигона задействованы 42 человека, привлечено 30 единиц техники. Отсыпано более 68 тыс. кубометров грунта.

Ранее площадь мусорного полигона сократилась до 500 кв. м 1 апреля. После тушения пожара работу мусорного полигона в Новороссийске планируют продлить на два года. Во время реконструкции площадь полигона расширят за счет дополнительных участков.

Мусорный полигон загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. 18 марта огонь удалось локализовать. 26 марта на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта, который вызвал новые очаги тления. В ночь на 27 марта пожар удалось локализовать повторно. Спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание.

Алена Воробьева