В Широкой балке под Новороссийском построят гостиничный комплекс

ООО «Черноморие» получило разрешение на строительство первого этапа гостиничного комплекса 3* в Широкой балке. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Проект предусматривает создание шестиэтажного гостиничного комплекса, который будет включать 85 номеров, плавательный бассейн, подземную парковку на 32 автомобиля, ресторан площадью более 1 тыс. кв. м, тренажерный зал, сауну и хамам»,— рассказали в администрации Новороссийска.

Сумма инвестиций не называется. Протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с ООО «Черноморие», направленный на развитие туристической индустрии, был подписан администрацией Новороссийска на Петербургском экономическом форуме в 2024 году. Инвестор намерен возвести гостиничный комплекс на территории базы отдыха «Голубой факел» в урочище Широкая балка.

ООО «Черноморие» зарегистрировано в Новороссийске в 2002 году. Учредителем компании является Светлана Бут. Генеральным директором с 2014 года выступает Павел Дроздов.

Алена Воробьева