В Новороссийске ввели в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Лучистая»

Высоковольтная электрическая подстанция «Лучистая» введена в эксплуатацию в Южном районе Новороссийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Ввод в эксплуатацию новой подстанции – это не только улучшение электроснабжения для жителей Южного района, в состав которого входит поселок Мысхако, Зеленый мыс и Федотовка, но и создание новых возможностей для развития инфраструктуры и бизнеса в Новороссийске. Надежное электроснабжение — это основа для комфортной жизни новороссийцев и стабильной работы предприятий»,— написал господин Кравченко.

Мэр Новороссийска назвал новую электростанцию масштабным энергоснабжающим объектом для Южного района. «Лучистая» оснащена современным оборудованием, отвечающим требованиям безопасности.

Алена Воробьева