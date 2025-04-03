Роман Карагодин стал и. о. замглавы Новороссийска в сфере строительства

Роман Карагодин стал вице-мэром Новороссийска. Он будет совмещать две должности — исполняющего обязанности заместителя главы города и начальника управления капитального строительства. Сведения об этом опубликованы на портале администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Романа Карагодина Фото: Соцсети Романа Карагодина

Роман Карагодин будет курировать вопросы капитального строительства, технического надзора и ценообразования. В должность руководителя МКУ «Управление строительства» он вступил 21 июня 2024 года. До назначения на этот пост в течение двух лет он возглавлял Водоканал в городе Шахты Ростовской области. До этого он работал директором МУП «Шахтыстройзаказчик».

До назначения Романа Карагодина исполняющим обязанности заместителя главы этот пост занимал Андрей Тараскин. Он курировал сферы строительства с 10 января 2024 года.

Сегодня стало известно о том, что свой пост заместителя главы Новороссийска оставил Александр Яменсков. Он работал в администрации с 2012 года. По словам господина Яменскова, решение об увольнении он принял по собственному желанию.

Алена Воробьева