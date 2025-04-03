Новороссийск набрал 253 балла из 360 в Индексе качества городской среды

По итогам Индекса качества городской среды за 2024 год Новороссийск набрал 253 балла из 360 возможных. Это выше среднего значения индекса по регионам России, следует из данных, опубликованных на сайте Индекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

Индекс качества городской среды формировался по 36 ключевым индикаторам. Максимальная оценка — 360 баллов. Статус благоприятных для жизни городов получили населенные пункты, которые набрали свыше 181 балла.

Геленджик набрал 260 баллов, Анапа — 262 балла. На один балл Анапу обогнал Сочи. Согласно Индексу, качество городской среды в Краснодаре ниже, чем в Новороссийске — столица Кубани набрала 244 балла. Самое большое количество баллов у крупных городов на черноморском побережье у Туапсе — 269.

В 2023 году у Новороссийска было 229 баллов. У Геленджика и Анапы — 247 и 243 соответственно. У Краснодара было 225 баллов, у Сочи и Туапсе — по 238 и 248 баллов.

В тройке лидеров традиционно — Москва и Санкт-Петербург, в этом году на третьем месте оказалась Казань. Все 62 города с численностью жителей от 250 тыс. до 1 млн человек признаны комфортными.

Алена Воробьева