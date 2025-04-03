В Новороссийске реконструируют причал НУТЭП

ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» (ГК «Дело») начал реконструкцию глубоководного причала №38 в порту Новороссийск, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе мэрии. Сумма инвестиций не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Реконструкция причала позволит увеличить пропускную способность на 300 тыс. ДФЭ — до 1 млн ДФЭ в год. Работы идут без остановки производственного цикла. Срок завершения реконструкции — 2027 год.

Инвестором запланированы удлинение причала и увеличение складских площадей. По итогам реконструкции длина причала увеличится с 390 до 600 м, вместимость склада вырастет с 3 тыс. до 4,8 тыс. ДФЭ, площадь причала составит 6,4 га.

ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» — лидер по перевалке на Юге России, обрабатывает контейнерные, генеральные и Рo-Рo грузы, оснащен современным оборудованием и имеет прямой доступ к трассе М–4 «Дон».

По итогам 2024 года НУТЭП увеличил контейнерооборот на 1,7%, до 613 тыс. ДФЭ. В итоге предприятие заняло второе место среди контейнерных терминалов страны. В последний квартал обработка терминала выросла на 12,3%, до 160 тыс. ДФЭ.

Алена Воробьева