«Белая дача» нарастит мощности проекта «Салаты с моря» в Новороссийске

Группа компаний «Белая дача» в рамках реализации второй очереди проекта по выращиванию салатов в Новороссийске планирует выйти на максимальные мощности во втором квартале 2025 года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«ООО "Салаты с моря" приступили к реализации второй очереди проекта по выращиванию кочанных и бейби-салатов в условиях орошаемого открытого грунта. На данном этапе уже построены туннельные пленочные теплицы и произведен посев в конце 2024 года»,— рассказали в администрации Новороссийска.

Протокол о намерениях реализации второй очереди инвестиционного проекта «Сельскохозяйственное предприятие по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте» был подписан администрацией Новороссийска с ООО «Салаты с моря» на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года.

Сельскохозяйственный комплекс «Салаты с моря» находится в станице Раевская. Инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб. ООО «Салаты с моря» входит в агрохолдинг «Белая дача».

Алена Воробьева