Электрокары на улицах и производство продукции в Татарстане на 5,6 трлн рублей

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко выступил с инициативой разрешить электромобилям ездить на полосе для общественного транспорта. Об этом он сообщил на полях форума «Энергопром» в Казани. Число электромобилей в Татарстане в 2022 году увеличилось в 17 раз. Сейчас на территории республики работает 250 зарядных станций.

В 2024 году в Татарстане было произведено и отгружено продукции на 5,6 трлн руб. Индекс промышленного производства Татарстана составил 105%.

На реализацию девяти инвестиционных программ в Татарстане выделят 15,8 млрд руб. Программы реализуют такие организации, как «Сетевая компания», «Татэнергосбыт», «Татнефть-Энергосбыт» и другие.

Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов, ранее занимавший пост начальника главного управления ветеринарии Кабмина Республики Татарстан. Кандидатуру Хисамутдинова единогласно утвердили депутаты совета.

В Татарстане с 2021 года выработка электроэнергии увеличилась более чем на 30% и достигла 31,3 млрд кВтч. Основными драйверами роста стали предприятия машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки.

Специалисты из Университета Иннополис и «Газстройпрома» создали программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ), которое ускорит анализ цифровых радиографических снимков сварных швов трубопроводов в 30 раз. Система с точностью 94% выявляет поры, шлаковые включения, несплавления и другие дефекты.

Владелец P. Love опроверг наличие сальмонеллы в своем заведении в Казани. Ранее у двух посетительниц ресторана был выявлен сальмонеллез. Владелец сети Нурислам Шарифулин рассказал корреспонденту «Ъ Волга-Урал», что девушки провели четыре дня в инфекционной больнице, а после начали требовать по 10 тыс. руб. компенсации якобы за отравление.

В Чувашии депутата Собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва, члена партии «Единая Россия» Ивана Самойлова задержали по подозрению в хранении наркотических веществ. Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале заявил, что данный случай требует тщательного рассмотрения с точки зрения соблюдения партийной этики и дисциплины.

28-летний экс-журналист 1 апреля занял пост замминистра культуры Марий Эл. Министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов представил коллективу министерства нового заместителя министра — Николая Любимова. Он занимает эту должность с 1 апреля.

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в 2024 году стал самым прибыльным в Континентальной хоккейной лиге. Общая прибыль казанского клуба составила 1,46 млрд руб.

Дарья Сайфиева