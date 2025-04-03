В результате проверки в ресторане P. Love на улице Зорге в Казани в заведении не было обнаружено сальмонеллы. Об этом корреспонденту «Ъ Волга-Урал» рассказал хозяин сети заведений, глава представительства федерации рестораторов и отельеров в Татарстане Нурислам Шарифулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «P. Love» опроверг наличие сальмонеллы в своем заведении в Казани

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана Владелец «P. Love» опроверг наличие сальмонеллы в своем заведении в Казани

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана

27 марта один из ресторанов сети был закрыт Роспотребнадзором Татарстана на месяц из-за санитарных нарушений, в ходе проверки в заведении нашли кишечную палочку. Ранее у двух посетительниц ресторана был выявлен сальмонеллез.

Нурислам Шарифулин рассказал, что девушки провели четыре дня в инфекционной больнице, а после начали требовать по 10 тыс. руб. компенсации якобы за отравление. После отказа заплатить им эту сумму ресторан столкнулся с неожиданной проверкой. В результате сальмонеллы в заведении не нашли.

«Мы пытались решить эту ситуацию. Нам могли выписать штраф или вынести представление об устранении нарушений, но решили сразу закрыть. Сегодня состоится суд, и мы надеемся, что мы снова откроемся», — отметил владелец сети P. Love.

Как подтвердили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, если по результатам заседания суд пересмотрит свое решение, заведение сможет возобновить свою работу.

Дарья Сайфиева