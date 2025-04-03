Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко выступил с инициативой разрешить электромобилям ездить на полосе для общественного транспорта. Об этом он сообщил на полях форума «Энергопром» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпромторга Татарстана предложил пустить электрокары на полосу общественного транспорта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Глава Минпромторга Татарстана предложил пустить электрокары на полосу общественного транспорта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы продолжаем работу с Минпромторгом России, который теперь курирует эту тему, и предлагаем выступить на федеральном уровне с инициативой разрешить ездить электромобилям по выделенным полосам для общественного транспорта», — сказал он.

Число электромобилей в Татарстане в 2022 году увеличилось в 17 раз, отметил Олег Коробченко.

Сейчас на территории республики работает 250 зарядных станций. Ранее сообщалось, что с 2024 года власти Татарстана сделали бессрочными субсидии на покупку и выпуск оборудования зарядной инфраструктуры для зарядки электрокаров.

Напомним, в правительственной программе развития электрического автотранспорта в России до 2025 года, которая была разработана в 2016 году, предлагалось предоставить водителям электрокаров льготные тарифы на платных дорогах, бесплатные парковки в городах, возможность двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

Как сообщал «Коммерсантъ», с инициативой разрешить владельцам электромобилей езду по выделенным полосам для транспорта в 2018 году к властям Москвы обратились эксперты фонда «Сколково», и национальной технической инициативы «Автонет». В мэрии столицы инициативу не поддержали.

В 2019 году «Автонет» предложила допустить электромобили на выделенные автобусные полосы для стимулирования продаж нового вида транспорта. Как тогда пояснили «Ъ» в пресс-службе компании, конкретного законопроекта на этот счет принято не было.

Дарья Сайфиева