Производство электроэнергии в Татарстане выросло на 30% за пять лет

В Татарстане с 2021 года выработка электроэнергии увеличилась более чем на 30% и достигла 31,3 млрд кВтч. Потребление электроэнергии в прошлом году составило 35 млрд кВтч. Об этом на форуме «Энергопром» рассказал Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост производства электроэнергии в Татарстане превысил 30% с 2021 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Рост производства электроэнергии в Татарстане превысил 30% с 2021 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основными драйверами роста стали предприятия машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки. Также отмечается увеличение потребления электроэнергии среди населения благодаря ежегодному вводу более 3 млн кв. м жилья, что добавляет около 200 млн кВтч к общему объему потребления.

Для обеспечения надежности энергосистемы и удовлетворения растущего спроса в регионе реализуются масштабные инвестиционные программы. В прошлом году завершилась модернизация Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-2, введены цифровые подстанции в Зеленодольске, Азино и Сокурах, реконструировано 17 объектов электроэнергетики. Общий объем инвестиций за последние пять лет составил около 170 млрд руб.

Артём Дергунов