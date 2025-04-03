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Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов, ранее занимавший пост начальника главного управления ветеринарии Кабмина Республики Татарстан. Об этом сообщает «Татар-информ».

Кандидатуру Хисамутдинова единогласно утвердили депутаты совета.

Выступая на заседании совета муниципалитета, господин Хисамутдинов сказал, что ранее очень тесно работал с муниципалитетом Арского района.

«Впредь все задачи будем вместе достигать. Обещаю направить все усилия на развитие района», — сообщил Алмаз Хисамутдинов.

Алмаз Хисамутдинов сменил на этом посту Ильшата Нуриева, который более 10 лет руководил Арским районом. Господин Нуриев переходит на работу в Казанский государственный аграрный университет.

Артём Дергунов

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