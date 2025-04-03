На реализацию девяти инвестиционных программ в Татарстане выделят 15,8 млрд рублей

Объем финансирования девяти инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Татарстана в 2025 году составит около 15,8 млрд руб. Об этом сообщили в ходе заседания на энергетическом форуме «Энергопром».

В Татарстане утверждено девять инвестиционных программ субъектов электроэнергии на 2024–2029 гг. Программы реализуют такие организации, как «Сетевая компания», «Татэнергосбыт», «Татнефть-Энергосбыт» и др.

Как рассказал глава Минпромторга республики Олег Коробченко, в прошлом году инвестпрограммы в сфере электроэнергетики были выполнены на 110%.

Диана Соловьёва