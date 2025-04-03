В Чувашии муниципального депутата задержали по подозрению в хранении наркотиков

Депутат Собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва, член партии «Единая Россия» Иван Самойлов был задержан по подозрению в хранении наркотических веществ. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По словам господина Николаева, данный случай требует тщательного рассмотрения с точки зрения соблюдения партийной этики и дисциплины.

«Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми в должности директора детской спортивной школы», — сказал Олег Николаев.

Также глава региона сообщил, что резко осуждает такие действия и придерживается жесткой позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, особенно связанной с оборотом наркотиков.

Артём Дергунов