В России инженеры создали ИИ-систему, ищущую дефекты трубопроводов в 30 раз быстрее

Специалисты из Университета Иннополис и «Газстройпрома» создали программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ), которое ускорит анализ цифровых радиографических снимков сварных швов трубопроводов в 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Иннополисе создали ИИ-систему, ищущую дефекты трубопроводов в 30 раз быстрее

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В Иннополисе создали ИИ-систему, ищущую дефекты трубопроводов в 30 раз быстрее

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Система с точностью 94% выявляет поры, шлаковые включения, несплавления и другие дефекты. Она автоматически обрабатывает данные, снижая влияние человеческого фактора, и формирует заключения о состоянии трубопровода.

Технология использует плоскопанельные матричные детекторы, преобразующие рентгеновское излучение в цифровые изображения. Алгоритмы ИИ точно определяют границы шва (98%) и классифицируют дефекты.

Все модули системы работают автономно, учитывая параметры трубопровода, такие как толщина стенок, диаметр, рабочее давление и категорию трубопровода. После завершения анализа формируется заключение о состоянии сварного шва.

Артём Дергунов