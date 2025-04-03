Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в 2024 году стал самым прибыльным в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает аналитик «РБ Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году «Ак Барс» стал самым прибыльным клубом в КХЛ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В 2024 году «Ак Барс» стал самым прибыльным клубом в КХЛ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Согласно финансовым итогам КХЛ, доход от спонсорских соглашений «Ак Барс» в прошлом году составил 5,67 млрд руб. От продажи билетов и абонементов на матчи хоккейного клуба из Татарстана удалось выручить более 218 млн руб. Еще 166,6 млн принесли продажи атрибутики.

Общая прибыль казанского клуба составила 1,46 млрд руб.

В тройку самых прибыльных команд также вошли «Локомотив» (588,7 млн) и московское «Динамо» (477,13 млн).

Ранее сообщалось, что выручка хоккейного клуба «Ак Барс» в 2024 году, по данным портала Rusprofile, составила около 6,268 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом она снизилась на 96 млн.

Дарья Сайфиева