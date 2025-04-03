За прошлый год промышленные предприятия Татарстана произвели и отгрузили продукции почти на 5,6 трлн руб. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на форуме «Энергопром» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане было произведено и отгружено продукции на 5,6 трлн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане было произведено и отгружено продукции на 5,6 трлн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства Татарстана составил 105%.

Чтобы и в дальнейшем успешно развивать экономику, нужна конкурентоспособная энергетика, которая в Татарстане представлена производителями электрической и тепловой энергии, а также розничной генерации, отметил глава Минпромторга республики.

Ранее сообщалось, что за пять лет в Татарстане производство электроэнергии выросло на 30%.

Дарья Сайфиева