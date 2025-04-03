29-летний экс-журналист 1 апреля занял пост замминистра культуры Марий Эл

Заместитель председателя правительства Республики Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов представил коллективу министерства нового заместителя министра — Николая Любимова. Он занимает эту должность с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.

В обязанности господина Любимова входит координация работы по реализации государственной политики в сферах информационного обеспечения, развития музейного и библиотечного дела, а также выполнение других полномочий.

Николай Любимов окончил Марийский государственный университет в 2018 году по специальности «Педагогическое образование», а в 2020 году — по направлению «Филология». В 2023 году он завершил обучение в аспирантуре того же вуза, специализируясь на «Языкознании и литературоведении».

С 2020 года Николай Любимов работает в Министерстве культуры Республики Марий Эл. До назначения на должность замминистра он занимал должность помощника министра, где отвечал за реализацию политики в сфере связей с общественностью и курировал внедрение федеральной программы «Пушкинская карта» на территории региона.

Артём Дергунов