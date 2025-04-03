Прокуратура потребовала отставки главы поселения под Воронежем

Прокуратура Воронежской области обратилась в суд с требованием досрочно отправить в отставку главу Яменского сельского поселения Рамонского района Станислава Стародубцева. Эту информацию чиновник подтвердил на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран глава Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области глава Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области

Господин Стародубцев рассказал, что основанием для иска послужили «надуманные нарушения антикоррупционного законодательства», допущенные им при заполнении декларации о доходах, а также якобы существующий конфликт интересов.

Комментируя первую претензию, чиновник признался, что допустил «несколько технических ошибок». Во-первых, он не указал в декларации доход на предыдущем месте работы в размере 100 тыс. руб. По словам главы поселения, информация о нем есть в электронной форме документа, налоги с дохода уплачены. Также господин Стародубцев ошибочно указал, что является собственником дома, в котором живет с семьей, в то время как строение оформлено на его супругу.

В вопросе конфликта интересов фигурирует местный ЧОП «Ермак», которым господин Стародубцев владел с сентября 2021 года по март 2023-го. С марта 2023 года по декабрь 2024-го одним из собственников компании выступала Александра Стародубцева.

«ЧОП "Ермак" сотрудничал с администрацией с 2015 года — еще задолго до моего вступления в должность главы поселения. При вступлении в должность я в первую очередь уведомил совет народных депутатов, что моя супруга является учредителем данного ЧОП. Это не было ни для кого секретом, ни для правительства Воронежской области, ни для администрации Рамонского района»,— рассказал Станислав Стародубцев.

Глава поселения добавил, что местный совет депутатов уже трижды приходил к выводу об отсутствии конфликта интересов. Также он рассказал, что «Ермак» — единственное охранное предприятие в сельском поселении, имеющее лицензию Росгвардии и право на ношение и применение боевого оружия. «Без ЧОП "Ермак" обеспечение безопасности Ямного было бы невозможным, так как подъездное время других частных охранных предприятий из города или Рамонского района составляет более 40 минут»,— пояснил чиновник.

Господин Стародубцев выразил сожаление из-за того, что информация о предполагаемых нарушениях в первую очередь поступила в СМИ, а не в администрацию поселения и не к нему лично. «Это свидетельствует о том, что данная ситуация имеет заказной характер, особенно в преддверии выборов, с целью подорвать мою репутацию и работу, направленную на развитие Яменского сельского поселения»,— сказал чиновник и выразил уверенность в том, что «правда восторжествует».

С начала марта арбитражный суд Воронежской области рассматривает иск прокуратуры региона к администрации Яменского сельского поселения и ЧОПу «Ермак». Согласно картотеке арбитражных дел, надзорное ведомство требует признать недействительными ряд договоров между властями и охранным предприятием, а также — взыскать с последнего 5,7 млн руб. в качестве последствий признания сделок недействительными. Предварительное заседание по делу назначено на 15 апреля.

По данным Ruspofile, ООО ЧОП «Ермак» было учреждено в селе Ямное Рамонского района Воронежской области в декабре 2004 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 260 тыс. руб. Генеральный директор и владелец 50% компании — Евгений Дука, еще 50% у Марии Авериной. 2024 год «Ермак» закончил с выручкой в 27 млн руб. и чистой прибылью в 80 тыс. руб.

Передача доли Станислава Стародубцева в ЧОПе произошла на фоне его назначения главой сельского поселения. До этого он был депутатом райсовета и даже участвовал в конкурсе на пост главы Рамонского района в 2023 году. В процедуре победил Роман Береснев, в конце 2024 года официально возглавивший Россошанский район. Рамонским районом после него стал руководить Николай Буренин.

Алина Морозова