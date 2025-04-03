«Газпром» считает, что Европе будет трудно наполнить газовые хранилища к зиме

«Газпром» (MOEX: GAZP) сообщил, что среднесуточный темп отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в текущем отопительном сезоне стал вторым максимальным за историю наблюдений. Поэтому Европе будет сложно подготовиться к зиме, говорится в пресс-релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 млрд куб. м. Таким образом, к концу первого квартала отобрано уже 62,9 млрд куб. м газа. Это на 25,2 млрд куб. м больше закачанного предыдущим летом объема — максимальное превышение за историю наблюдений. Среднесуточный темп отбора газа в текущем сезоне (390,3 млн куб. м по состоянию на 31 марта) стал вторым максимальным за историю наблюдений»,— сообщила компания.

В пресс-релизе «Газпром» отметил, что нетто-отбор газа в марте 2025 года на 40,9% превысил показатель марта прошлого года. Также указано, что сильнее других стран по итогам первого квартала растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция. На начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, а на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно.

Абсолютного минимума достиг уровень запасов в украинских ПХГ. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа). В текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м, что на треть больше, чем было закачано летом.

31 марта стало известно, что с 2021 года газ для потребителей в Германии подорожал на 80%. До этого ФРГ закупала российский газ в течение 50 лет. Согласно статистике Destatis, в марте импортные цены на природный газ в ФРГ выросли на 40,5% в годовом выражении.