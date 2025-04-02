Главные новости за 2 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани 135 школ подключили к беспроводному интернету. В учебных заведениях региона создано 2,5 тыс. точек Wi-Fi, установлено более 330 коммутаторов и 290 камер видеонаблюдения.

Власти Краснодара направят более 26 млрд руб. на развитие дорожной сети. Программа рассчитана на 2026–2027 годы.

В Краснодаре отремонтируют 269 многоквартирных домов в 2025 году. На сегодняшний день специалисты обновили уже 24 здания.

Краснодарская ТЭЦ увеличит мощность до 1175 МВт к 2030 году. Расширение энергетических мощностей края. После возведения объекта общая мощность станции достигнет 1,1 тыс. МВт.

Численность жителей Краснодара достигла 1,26 млн человек. За год население краевого центра выросло на 19 тыс. человек.

В Геленджике построят новое депо Противопожарной службы к 2028 году. Здание возведут на базе существующего объекта.

На реконструкцию онкодиспансера в Адыгее могут направить почти 739 млн руб.

Суд закрыл дело о растрате 151 млн руб. при строительстве санаториев в Сочи.

В Крыму 44% объектов культурного наследия требуют реставрации.

Между Сириусом и Абхазией запустят электричку. Cтоимость проезда составит около 360 руб.