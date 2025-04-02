В Геленджике построят новое депо Противопожарной службы к 2028 году

В Геленджике планируют построить новое депо Противопожарной службы к 2028 году. Здание возведут на базе существующего объекта, возведенного муниципалитетом ранее, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Фото: Telegram-канал Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Строительство первоначального объекта было приостановлено в 2017 году из-за технических проблем — провисания плиты между первым и вторым этажами. Согласно результатам строительно-технической экспертизы, проведенной в 2023 году, объект признан пригодным для реконструкции.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае ведется активное строительство социальных объектов. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, финансирование национальных проектов на Кубани увеличено на 2,3 млрд руб. В регионе возводят 23 новых социальных объекта и ремонтируют 84 здания.

Анна Гречко