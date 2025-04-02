Между Сириусом и Абхазией запустят электричку

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кириенко заявил, что решение о возобновлении авиасообщения было принято по поручению президента. С 1 мая рейсы в аэропорт Сухума начнут выполняться в полном объеме.

Кроме того, Сергей Кириенко сообщил о запуске железнодорожного маршрута из Абхазии в Сириус. По его словам, стоимость проезда составит 360 руб., время в пути — около трех часов.