Между Сириусом и Абхазией запустят электричку
Авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Кириенко заявил, что решение о возобновлении авиасообщения было принято по поручению президента. С 1 мая рейсы в аэропорт Сухума начнут выполняться в полном объеме.
Кроме того, Сергей Кириенко сообщил о запуске железнодорожного маршрута из Абхазии в Сириус. По его словам, стоимость проезда составит 360 руб., время в пути — около трех часов.